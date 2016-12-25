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〈北部〉又見「藍色多瑙河」 敬鵬公司釀禍

2016-12-25

〔記者謝武雄／蘆竹報導〕蘆竹區內厝里旁的營盤溪，昨天下午被發現呈現天空藍的顏色，環保局追查污染源，研判是股票上市的敬鵬公司排放，該公司環安人員解釋說，裝置蝕刻廢液的桶槽被貨車撞壞，才導致廢液外洩，已動員廠內人員回收；環保局稽查人員已採樣檢測，最高可罰款六百萬元。

環保局環境稽查科長林立昌表示，這些外洩廢液非法排放，稽查人員採取樣本檢測化學需氧量、真色色度、懸浮固體等項目，未來依檢測數據裁罰，敬鵬公司桶槽被撞壞卻未通報，這也要開罰，全案最高可罰款六百萬元。

市議員王浩宇昨天下午在「我是中壢人」臉書揭露此事，附上整條河川都是天空藍的圖片，網友回應嘲諷是「藍色多瑙河」，稽查人員循線追查，表示營盤溪屬於南崁溪的上游，藍色廢液的來源是上游的敬鵬公司敬桃廠。

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  • 我是中壢人臉書PO出「藍色多瑙河」，禍首是股票上市的敬鵬公司。（摘自網路）

    我是中壢人臉書PO出「藍色多瑙河」，禍首是股票上市的敬鵬公司。（摘自網路）

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