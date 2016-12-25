| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
拒捕駕車逃逸 警開9槍逮持毒男子 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉大溪觀光吊橋亮燈 夜晚更璀璨

2016-12-25

〔記者李容萍／大溪報導〕桃園市知名的地標「大溪觀光吊橋」，六月廿七日因延伸的景觀平台出現裂縫、傾斜而封閉，修復後在九月四日重啟通行，但橋上五彩繽紛的ＬＥＤ燈仍遲未點亮，讓大溪橋的夜晚也跟著遜色，遊客苦等三個多月，抱怨拍不到昔日美麗的夜景，公所要求廠商空運材料，在耶誕節連假終於點亮，重見大溪橋ＬＥＤ燈的璀璨美景。

大溪區公所工務課長吳清曉表示，大溪橋的ＬＥＤ燈組是從美國的飛利浦公司進口，在大溪橋整修期間，原本設在橋面上約兩百條、每條約五十顆、廿多種顏色的ＬＥＤ燈繩索有許多不亮了。

大溪區公所找包商修復，但新式的ＬＥＤ燈組極為敏感，多次試燈後，兩百條的ＬＥＤ繩索還是無法全面點亮，加上試燈時又有不少ＬＥＤ燈故障，讓重啟通行的大溪橋這三個多月只留橋頭兩端的燈柱照明，橋身一直沒能開燈，遊客拍不到大溪橋越夜越美麗的夜景，大失所望。

大溪區長黃睿松要求包商不惜成本，務必在十二月底前修復，這兩天入夜後，大溪橋又見璀璨燈光。

廣告
  • 大溪觀光吊橋的LED修復完成，遊客苦等三個多月終於亮了。（記者李容萍攝）

    大溪觀光吊橋的LED修復完成，遊客苦等三個多月終於亮了。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大溪觀光吊橋 點燈
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
議員肯定認真做事 但評價不一

市長鄭文燦今天就職滿兩週年，市議會各黨派議員對他兩年來的施政評價褒貶不一，但都一致認為，「市長真的很認真」！國民黨籍議長邱奕勝表示，鄭文燦勤走地方、深入基層，但活動似乎辦太多，未來兩年，市議會要嚴格督…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日早午餐60道
氣派宴客✤德州烤肩胛
♥草莓鮮奶油蛋糕♥
熱香料蘋果汁
轉寄

標題：〈北部〉大溪觀光吊橋亮燈 夜晚更璀璨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月25日‧星期日‧丙申年冬月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.