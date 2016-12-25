〈北部〉大溪觀光吊橋亮燈 夜晚更璀璨

2016-12-25

〔記者李容萍／大溪報導〕桃園市知名的地標「大溪觀光吊橋」，六月廿七日因延伸的景觀平台出現裂縫、傾斜而封閉，修復後在九月四日重啟通行，但橋上五彩繽紛的ＬＥＤ燈仍遲未點亮，讓大溪橋的夜晚也跟著遜色，遊客苦等三個多月，抱怨拍不到昔日美麗的夜景，公所要求廠商空運材料，在耶誕節連假終於點亮，重見大溪橋ＬＥＤ燈的璀璨美景。

大溪區公所工務課長吳清曉表示，大溪橋的ＬＥＤ燈組是從美國的飛利浦公司進口，在大溪橋整修期間，原本設在橋面上約兩百條、每條約五十顆、廿多種顏色的ＬＥＤ燈繩索有許多不亮了。

大溪區公所找包商修復，但新式的ＬＥＤ燈組極為敏感，多次試燈後，兩百條的ＬＥＤ繩索還是無法全面點亮，加上試燈時又有不少ＬＥＤ燈故障，讓重啟通行的大溪橋這三個多月只留橋頭兩端的燈柱照明，橋身一直沒能開燈，遊客拍不到大溪橋越夜越美麗的夜景，大失所望。

大溪區長黃睿松要求包商不惜成本，務必在十二月底前修復，這兩天入夜後，大溪橋又見璀璨燈光。