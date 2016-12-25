〈北部〉議員肯定認真做事 但評價不一

2016-12-25

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦今天就職滿兩週年，市議會各黨派議員對他兩年來的施政評價褒貶不一，但都一致認為，「市長真的很認真」！國民黨籍議長邱奕勝表示，鄭文燦勤走地方、深入基層，但活動似乎辦太多，未來兩年，市議會要嚴格督促鄭文燦落實各項地方建設的承諾。

六都人口成長率第一 各項建設應加快

邱奕勝說，市議會全力支持市府的各項社福政策，讓桃園的福利措施在全國名列前茅，桃園市在六都人口成長率第一名，這代表各地民眾的期許，市府應加快各項建設腳步，尤其是交通建設，包括捷運、鐵路地下化、新闢道路等，桃園人口愈來愈多，都市化也愈來愈快，壅塞的交通亂象再不改善，兩年後會癱瘓。

邱奕勝也希望鄭文燦加速航空城、中壢體育園區及各項捷運站區的區段徵收都市計畫，航空城可解決第三跑道問題，帶動台灣起飛，中壢體育園區是南北均衡問題，但中壢體育園區原地踏步，南區民眾頗有怨言。

民進黨團總召集人陳治文、國民黨團總召徐玉樹、無盟總召張運炳、國民黨籍市議員舒翠玲，都異口同聲表示，鄭文燦勤跑基層非常認真，張運炳說，小到鄰里的行程，鄭文燦也會參與，堪稱「鄰里市長」；陳治文說，鄭文燦的記憶力「好到驚人」，只要他跑過的行程，第二次到訪就可以說出當事人姓名、地方狀況等細節，讓民眾感覺貼心又親民；但徐玉樹也擔心，勤跑基層如果變成散財童子，反而造成市府財政負擔。

邱奕勝、張運炳、徐玉樹都認為，市府活動辦太多了，建議將活動濃縮，取消不必要的小活動，讓公務員有更多時間推動市政。

市長腳步很快 市府團隊卻跟不上

監督市政「很有火力」的國民黨籍舒翠玲，她認為鄭文燦施政避重就輕，以農地違章工廠來說，桃園市增加的速度在六都第一，還被審計處糾正；市府政策的決策過程也不夠嚴謹，例如市府要在龍岡密集住宅區設置異域故事館，想拆除龍岡圓環的房子蓋「親子館、圖書館」，兩案都有上千民眾連署反對，如果把兩案的設置地點對調，各取所需也節省公帑。

張運炳也提醒鄭文燦，市長的腳步很快，但市府團隊卻跟不上，建議鄭文燦好好整頓。