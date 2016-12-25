〈北部〉《就職兩週年》鄭文燦：在細微處改變桃園

2016-12-25

記者邱奕統／專訪

桃園市長鄭文燦今天就任屆滿兩週年，他接受本報專訪表示，「做好、做滿、拚連任」仍是自我的要求跟期許，任期上半場的施政已獲得多數市民認同，未來兩年的下半場會加速建設桃園，「我跟時間賽跑，在各項細微處改變桃園，打造安居樂業的桃花源」！

一切歸零思考 努力做到最好

兩年來，鄭文燦的行程幾乎每天滿檔，從清晨忙到深夜，他表示，當初在「各界跌破眼鏡」下當選，他也提醒自己，「施政也要讓各界刮目相看」，擔任市長後看破利益、一切歸零思考，在各界檢視的壓力下，努力做到最好，要做新時代的市長、建設新時代的桃園，勤政是政治人物的基本要求，因為要作的事情太多，以十五分鐘為單位來規劃行程，全方位施政並和市民零距離地親切互動。

回顧過往兩年，鄭文燦自評說，上半場已確立施政方針並獲得多數民意認同，外縣市人口不斷遷居桃園就是明證，代表愈來愈多人認同桃園市，他上任後重整各項社會福利，第一年就讓市民有感，但社福的加碼支出並沒有民代質疑的排擠地方建設，各項施政也從年輕人的角度思考，藉由活動年輕化來鼓勵青年參與，為這個城市注入活力、衝勁。

與時間賽跑 全力落實桃園建設年

展望未來兩年，鄭文燦說，市民對他最大的要求是，「市長你上半場我們都能接受了，下半場你要緊抓進度」，他努力和時間賽跑，上半場已確立施政方向並獲得民意認同，下半場就是全力落實「桃園建設年」，未來不會安排太多行程，讓自己有時間留白、思考，並緊抓進度、訂定獎懲，加強行政團隊的內部溝通和執行力。

鄭文燦認為，桃園欠缺地標建築與大型教育文化設施，「每次聽到人家說，來桃園不知道要去哪就很嘔」，桃園有很多觀光景點，但缺乏地標式建築，鐵路地下化後，桃園、中壢新站就是門面，航空城會展中心、市立美術館、圖書總館等地標式建築也要更漂亮，航空城與亞洲矽谷是桃園發展的兩個重要引擎，建設要加速，更多、更好、更快！

忙於市政，鄭文燦坦言難免犧牲家庭生活，他表示，會遺憾沒時間陪伴妻子、孩子出國，妻子從不干政，非常感謝妻子對家庭、孩子的付出，讓他無後顧之憂為市政打拚；記者問他，家人有沒有抱怨？鄭文燦笑說，回家看到兒子考不好，不免念兒子：「怎麼考那麼差？老爸以前沒有考過第二名！」妻子就「吐槽」說：「那你自己來教啊！」孩子不懂政治，只覺得爸爸很忙。

鄭文燦笑說，孩子純真的童言童語，有時也是他的靈感來源，在機場捷運票價爭議時，他曾說「如果桃園挖到石油就免費」，這句話就是出自兒子，兒子看到機捷票價的新聞後問他：「機場捷運不要錢嗎？你在桃園是不是挖到石油了？」今年初桃園舉辦台灣燈會，因為猴年加上桃園職棒主場球隊Lamigo，市府將「ＭＩＴ」賦予「Monkey In Taoyuan」的新意涵為燈會行銷，也是出自兒子的靈感。

用心建設 不追逐個人知名度

對於日前一項民意調查，鄭文燦的施政滿意度接近六十％，但個人喜好度僅約廿五％，兩者有相當落差，他認為，首長的喜好度算是全國知名度調查，他不會追逐個人的知名度，行銷桃園、但不炒作個人名望，用心建設桃園就對了！