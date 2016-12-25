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〈中部〉埤頭工業區燒很大 險波及加油站

2016-12-25

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埤頭工業區昨日傳出大火，一間專門代工化學紡織的建通洋行不明原因著火，因為廠區都是易燃物，廠房瞬間陷入火海，火勢延燒到隔壁的食品工廠，一度連後方的加油站都岌岌可危，消防隊獲報後，出動30輛消防水車前往搶救，初步清查無人員受傷與受困，起火原因仍在調查中。

昨日下午4點18分，位在埤頭工業區內的建通洋行，堆放紡織原料的廠房突然起火，由於都是易燃物，火勢一發不可收拾，連隔壁的十方健康食品工廠都慘遭波及，火勢之大，連一公里遠都看得見，由於兩工廠後方30公尺還有一處加油站，附近人員擔心爆炸、紛紛遠離，消防員趕來佈置水線，才不致發生更大意外。

彰化消防局第四大隊副大隊長洪坪峰表示，火勢在一個小時內控制，但是廠房內部悶燒嚴重，最後還出動一部怪手，把堆放在入口已熄火的紡織原料推開，才能順利滅火，初步清查無人員傷亡，起火原因還在調查。

建通洋行黃姓負責人表示，得到消息後趕來，近400坪工廠都已陷入火海，由於昨天假日，工廠休息並無人員上班，也不知道為什麼會起火，廠區內都是化學紡織原料，損失恐超過千萬。

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  • 彰化縣埤頭工業區紡織原料廠發生火警，消防人員趕緊前往灌水搶救。（記者陳冠備攝）

    彰化縣埤頭工業區紡織原料廠發生火警，消防人員趕緊前往灌水搶救。（記者陳冠備攝）

  • 失火工廠後方30公尺就是加油站。（記者陳冠備攝）

    失火工廠後方30公尺就是加油站。（記者陳冠備攝）

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