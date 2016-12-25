〈中部〉入冬缺食物 保育鳥淪偷雞賊

2016-12-25

〔記者謝介裕／竹山報導〕南投縣竹山鎮莊姓農友飼養的雞，近一週來經常莫名減少，農友增設了一層防護網，終於逮獲竊賊，而偷雞賊原來是隻外號「包大人」的保育類猛禽鳳頭蒼鷹，農民也依野保法予以「移送法辦」；農委會特有生物研究保育中心表示，入冬後高山食物銳減，「包大人」為覓食才冒險潛入雞舍偷雞。

鳳頭蒼鷹「被送辦」

莊姓農友指出，他的雞舍規模不大，只有10隻雞，近1週來，夜半三更雞舍便會傳出雞隻騷動的聲響，隔日一看，地面散落一堆雞隻羽毛，有時還殘留血跡，原本懷疑是野狗所為，但昨發現「包大人」受困在網中，雞隻未再減少，才知道小偷原來是牠。

由於鳳頭蒼鷹是保育猛禽，農友怕誤觸野生動物保育法，特地買了1只新的鳥籠予以安置，再提著鳥籠向警方報案。農委會特有生物研究保育中心接獲通報後，將該猛禽帶回野生動物急救站，經檢查後，初步鑑定並無受傷等情形，若健康狀況許可，便會予以野放。

農委會特有生物研究保育中心也說，鳳頭蒼鷹因蓬鬆的尾下覆羽，彷彿包著尿布，鳥友遂給予「包大人」的外號，是比較不怕人群的猛禽之一。