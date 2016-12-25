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〈中部〉慈濟宮頒助學金 10生謝天上聖母

2016-12-25

〔記者李忠憲／台中報導〕豐原慈濟宮昨日舉行助學金頒發儀式，十位學生獲頒共廿五萬元助學金，並向天上聖母上香答禮，表達感恩。慈濟宮主委鄭文鑫表示，媽祖大慈大悲、救苦救難，希望能激勵向學的優秀學生，功成學就，回饋社會。

豐原慈濟宮長年提供獎助學金，幫助學子專心課業，其中助學金針對家境貧寒、但認真上學的學生，一年頒發兩次。今年十月受理審核後，經五位校長審查，最後有十位學生獲選，總金額廿五萬元，昨日舉行頒發。

儀式一開始，廟方先舉行感恩天上聖母答禮儀式，藉此宣揚媽祖悲智雙運精神，以啟迪這群國家未來主人翁。

鄭文鑫說，為闡揚媽祖懿德，大慈大悲、救苦救難的精神，將虔誠信眾功德金轉為獎勵豐原區善信大德的子女教育，希望能激發向學，並鼓勵優秀青年就學，為國家培育人才。並希望這些學子未來完成學業後，發揮飲水思源美德，回饋社會。

助學金審查委員陳仲任校長也說，助學金取之於信徒、用之於社會，相信在這動盪不安的社會裡，大家都是未來精英，要鍛鍊自己為未來衝刺，日日上進爭取好成績。

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  • 頒發助學金開場先舉行感恩天上聖母答禮儀式。（慈濟宮提供）

    頒發助學金開場先舉行感恩天上聖母答禮儀式。（慈濟宮提供）

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慈濟宮頒助學金 10生謝天上聖母

豐原慈濟宮昨日舉行助學金頒發儀式，十位學生獲頒共廿五萬元助學金，並向天上聖母上香答禮，表達感恩。慈濟宮主委鄭文鑫表示，媽祖大慈大悲、救苦救難…

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