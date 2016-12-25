〈中部〉1200組電子書帳號 企業贈8校

2016-12-25

〔記者黃鐘山／台中報導〕耶誕節前夕，立法院副院長蔡其昌與台中市海灣故事文化創意協會，邀請企業贈送總價四百多萬元的電子書和英檢套書，給大甲高工等八所海線學校。蔡其昌說，希望藉由贈書活動，打開孩子們的視野，並期盼有更多企業共襄盛舉。

蔡其昌指出，他在中央爭取老舊校舍改建計畫及游泳課預算等，為的就是要讓教育更健全，孩子有更好的環境；每年也會號召企業，協助改善偏鄉學校的軟硬體設備，他自己更舉辦大型親子活動，為的就是希望孩童不會有城鄉、數位，甚至文化上的落差。

業者捐60套英檢書

台中市海灣故事文化創意協會副理事長、市議員王立任表示，他長期關心台灣的教育文化，對於偏鄉小學資源匱乏相當憂心；要打開孩子們的視野，往往需要許多的企業資源挹注。

壹零壹數位科技這次捐贈一千兩百組電子書帳號，給水美國小、中港國小、鹿峰國小、大楊國小、文武國小、清海國中、大安國中、大甲高工等，每組帳號期限一年，可以看三六五本電子書，包括英文單字、發音、會話、故事等情境的有聲書，以及六十套英檢書。

壹零壹數位科技總經理張泰鑫說，期待可以用有效的學習方式，幫助更多孩子學好語言。大楊國小校長陳盈達代表致詞說，耶誕節前夕收到這樣的禮物，相當感恩，也讓孩子感受到特別的溫暖與感動，並希望有更多的企業來幫助偏鄉小學，讓孩子的成長沒有城鄉差距。