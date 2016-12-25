| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
拒捕駕車逃逸 警開9槍逮持毒男子 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉1200組電子書帳號 企業贈8校

2016-12-25

〔記者黃鐘山／台中報導〕耶誕節前夕，立法院副院長蔡其昌與台中市海灣故事文化創意協會，邀請企業贈送總價四百多萬元的電子書和英檢套書，給大甲高工等八所海線學校。蔡其昌說，希望藉由贈書活動，打開孩子們的視野，並期盼有更多企業共襄盛舉。

蔡其昌指出，他在中央爭取老舊校舍改建計畫及游泳課預算等，為的就是要讓教育更健全，孩子有更好的環境；每年也會號召企業，協助改善偏鄉學校的軟硬體設備，他自己更舉辦大型親子活動，為的就是希望孩童不會有城鄉、數位，甚至文化上的落差。

業者捐60套英檢書

台中市海灣故事文化創意協會副理事長、市議員王立任表示，他長期關心台灣的教育文化，對於偏鄉小學資源匱乏相當憂心；要打開孩子們的視野，往往需要許多的企業資源挹注。

壹零壹數位科技這次捐贈一千兩百組電子書帳號，給水美國小、中港國小、鹿峰國小、大楊國小、文武國小、清海國中、大安國中、大甲高工等，每組帳號期限一年，可以看三六五本電子書，包括英文單字、發音、會話、故事等情境的有聲書，以及六十套英檢書。

壹零壹數位科技總經理張泰鑫說，期待可以用有效的學習方式，幫助更多孩子學好語言。大楊國小校長陳盈達代表致詞說，耶誕節前夕收到這樣的禮物，相當感恩，也讓孩子感受到特別的溫暖與感動，並希望有更多的企業來幫助偏鄉小學，讓孩子的成長沒有城鄉差距。

廣告
  • 立法院副院長蔡其昌（左五）號召企業，贈書給海線八所學校。 （記者黃鐘山攝）

    立法院副院長蔡其昌（左五）號召企業，贈書給海線八所學校。 （記者黃鐘山攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 校園 贈書
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
慈濟宮頒助學金 10生謝天上聖母

豐原慈濟宮昨日舉行助學金頒發儀式，十位學生獲頒共廿五萬元助學金，並向天上聖母上香答禮，表達感恩。慈濟宮主委鄭文鑫表示，媽祖大慈大悲、救苦救難…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日早午餐60道
氣派宴客✤德州烤肩胛
♥草莓鮮奶油蛋糕♥
熱香料蘋果汁
轉寄

標題：〈中部〉1200組電子書帳號 企業贈8校


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月25日‧星期日‧丙申年冬月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.