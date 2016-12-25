〈中部〉發夾克、盛飯添菜 林佳龍訪視街友
2016-12-25
平安夜 市長、議員來送暖
〔記者張菁雅／台中報導〕歲末年終之際，市長林佳龍廿四日傍晚造訪恩友中心，關懷逾一百五十位弱勢民眾，並發放夾克、為他們盛飯添菜，共同度過平安夜。
基督教恩友愛心協會除了每日供餐給街友及社區弱勢家庭外，也推動義診、關懷訪視等服務。林佳龍長期擔任恩友愛心協會志工，每年年終都到恩友中心探訪，他昨天一到場，就像看到老朋友一樣向現場民眾打招呼，還說：「好久不見，有想我嗎？」
林佳龍與現場民眾先一起禱告，接著與市議員邱素貞、社會局長呂建德、南區區長鍾正光一起發放保暖夾克，發完一百五十多人的夾克，已經是晚餐時間，林佳龍也幫忙盛飯、添菜，讓所有人飽餐一頓。
林佳龍表示，昨晚是耶誕夜，也是感恩與祝福的時刻，每個人都應受到上帝的眷顧，人生際遇起起伏伏，有時候不是個人可以控制的，現場發放的物資是善心人士捐贈市府，透過市府轉給需要的人，不管是一頓熱食或一件衣物，都能讓社會更溫暖，他希望大家要記得，以後有機會也要服務別人。
多關懷 社會局籲就近守護
呂建德則表示，目前台中市有供應熱食的團體，包含恩友中心、街友關懷協會、人安基金會等，主要服務對象為街友及經濟弱勢民眾；另針對有特別需求的家戶，也可以攜帶戶籍謄本，到居住地區公所或愛心食物銀行實體店申請食物銀行。
鑑於近日天氣趨寒，社會局除加強街友的關懷訪視外，也呼籲市民共同守護弱勢，如果發現需要提供禦寒及相關服務的對象，可撥打一九九九專線，或就近向區公所、里長、派出所、各家庭福利服務中心通報。
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