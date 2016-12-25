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〈中部〉普通重機 6500車牌開放競標

2016-12-25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕夢幻車牌號碼八八八八、六六六六等，是許多車主的最愛，現在普通重型機車也開放網路標牌了，台中市監理站明天首度進行普重機近六千五百面車牌上網標牌，連號、順號、雙雙對對等熱門號碼，預期掀起競標熱潮。

4個8底價三千元

台中市監理站開放車牌ＭＬＬ○○○一至九九九九及ＭＬＣ部分車牌號碼，扣除有「四」的號碼後分別有六千五百六十個及廿五個車號，其中四個號碼全數相同者如八八八八是熱門號列為第一級車號，招標底價三千元；第二級是兩對相同（後兩位號碼較前兩位大）或順位者如一一二二、五六七八，和第三級則是車主自選號，為兩千元起跳。

台中市監理站長王淵宗說，四個號碼相同的八八八八最受歡迎，取「發」諧音，往年汽車競標一直是最高價，高雄一面ＭＭＭ八八八八標出廿一萬元高價，另外九九九九有「長長久久」之意，六六六六是「六六大順」、一一一一是「一路順風」、二二二二有勝利之意，三三三三是輕輕鬆鬆、七七七七是Lucky七。

號碼兩對相同且要後面比前面大者喻意雙雙對對，順位者像五六七八是步步高昇，而車主是自選號除了像個人生日、紀念日有特殊意義，像五一六八（我一路發）、○八五七（恁爸有錢）、五二五七（吾愛吾妻）也很熱門。

網路標牌將於本月廿六日八時起至廿八日八時止，詳情可上台中市監理站網頁。

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  • 台中市監理站明天網路競標普通重型機車車牌號碼，八八八八、九九九九號碼相同，或是雙雙對對、順位號碼都是熱門號。（記者蔡淑媛攝）

    台中市監理站明天網路競標普通重型機車車牌號碼，八八八八、九九九九號碼相同，或是雙雙對對、順位號碼都是熱門號。（記者蔡淑媛攝）

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標題：〈中部〉普通重機 6500車牌開放競標


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