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〈中部〉「霧峰履歷11」出版 在地優秀企業讚

2016-12-25

〔記者陳建志／霧峰報導〕霧峰文化創意協會為了讓大家認識霧峰的風土文化，十多年來陸續出版十多本介紹霧峰專書，昨天再舉行「霧峰履歷十一：企業家精神」新書發表會，書中介紹包括亞洲最大的金針菇農場、全國最大豌豆苗供應商、全國市佔率第一的太陽能熱水系統，以及年產超過四千萬台縫衣機等企業都在霧峰，讓大家知道霧峰除了農業，還有許多默默耕耘並在各領域領先的企業。

協會理事長林錫銓表示，協會民國九十四年成立後，挖掘、保存、活化霧峰的文化資產，並出版一系列的「霧峰履歷」專書，內容則從一開始以口述歷史和人物傳記為主，到後來陸續探討霧峰的博物館、教師典範，並深入十個霧峰社區，記錄屬於社區的故事。

林錫銓說，在盤點霧峰社區資源和產業時，發現許多隱藏在霧峰不同角落的企業，其實都是該產業最頂尖的公司，且都具備創新、永續和公益性的三個特色，前後耗時半年進行採訪調查，完成「霧峰履歷十一：企業家精神」專書，昨天舉行新書發表會。

書中介紹包括亞洲最大的金針菇農場「戴養菌園」、全國最大豌豆苗供應商「富源公司」、全國市佔率第一的三久太陽能熱水系統，以及獲得「國家磐石獎」的塑膠專業包材集泉塑膠、年產量超過四千萬台的車樂美縫衣機，另外還有全台第一個獲得「奧杜邦」認證的生態環保球場─霧峰高爾夫球場等十一家優秀公司，昨天邀請多家企業的代表到場和大家分享，讓到場民眾都對霧峰有這麼多優秀企業感到驚嘆。

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  • 霧峰文化創意協會昨天舉行「霧峰履歷11：企業家精神」新書發表會，讓大家一窺霧峰優秀企業的故事。（記者陳建志攝）

    霧峰文化創意協會昨天舉行「霧峰履歷11：企業家精神」新書發表會，讓大家一窺霧峰優秀企業的故事。（記者陳建志攝）

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