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〈中部〉公墓綠美化 烏日第一公墓遷葬啟動

2016-12-25

〔記者陳建志／台中報導〕大里瑞城、仁化等公墓遷葬綠美化後獲得民眾好評，市府決定推動全市禁葬公墓綠美化，昨天前往已啟動遷葬作業的烏日第一公墓視察，獲得民眾歡迎，拉起紅布條表達感謝。市長林佳龍說，全市現有一七八個公墓，將以每年至少增加八個公墓禁葬為目標，在一○八年達到半數公墓禁葬，並同步進行遷葬綠美化。

烏日區第一公墓於八十四年就禁葬，多年來居民不斷希望遷葬，卻都無法如願，在光明里長賴信忠爭取下，林佳龍決定動用三百五十萬元第二預備金進行遷葬補償，成為烏日第一處啟動遷葬綠美化作業的公墓。

昨天林佳龍前往視察，烏日區長林峰輝表示，清查後發現第一公墓尚有七十六門墳墓，已在十二月進行遷葬公告，希望後代子孫趕緊認領遷葬，補償金依面積從三萬到七萬元不等，無人認領的墳墓將由市府代為遷葬。

林佳龍表示，全市現有一七八個公墓，其中五十八個已經禁葬，預計以每年至少增加八處公墓禁葬的速度，希望在三年內達成過半數公墓禁葬的目標，並積極與地方溝通，推動禁葬公墓遷葬綠美化，強調只要地方有共識會優先推動。

市議員吳瓊華除肯定市府做法，並建議在納骨塔增加祖先牌位的空間，符合現今民眾的生活形態；市議員陳世凱建議溪南的第三公墓也能早日啟動遷葬綠美化作業；市議員劉淑蘭也肯定市府推動遷葬綠美化，提升民眾生活品質。

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  • 市府推動烏日第一公墓遷葬綠美化，台中市長林佳龍昨天前往視察，宣布三年內讓全市禁葬公墓過半。 （記者陳建志攝）

    市府推動烏日第一公墓遷葬綠美化，台中市長林佳龍昨天前往視察，宣布三年內讓全市禁葬公墓過半。 （記者陳建志攝）

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