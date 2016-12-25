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〈中部〉水質景觀改造 柳川新風貌

2016-12-25

〔記者張菁雅／台中報導〕柳川水質改善與景觀營造工程已完工，市府選在耶誕節前夕啟用，廿四日起安排一系列活動，除了音樂會，河岸也裝置創意藝術光景，打造水漾河岸，讓民眾漫步河畔，過個不一樣的平安夜。

柳川（中正柳橋至民權柳橋段）整治完成後，成為台中市新興景點。水利局下午在柳川水舞台舉辦「柳岸花鳴─柳川啟用音樂會」，邀請多個在地樂團演出，吸引許多民眾駐足河畔欣賞。音樂會結束後，市長林佳龍、環保署長李應元及水利署長賴建信共同點亮創意藝術裝置，宣告柳川正式啟用。

林佳龍表示，台中市需要一條屬於市民、美麗的河川，柳川、綠川走過百年歷史，見證台中發展，曾幾何時，河川被污染、加蓋。為了整治柳川，市府拓寬河道、縮減兩旁道路面積，做到「還地於河、還河於民」，並採取低衝擊工法，讓柳川成為一條會呼吸的河，這也是全國第一條在市區使用低衝擊工法的河川。另外，綠川開蓋、大康橋計畫、筏子溪整治等，市府都有整治計畫藍圖，未來將爭取中央支持。

李應元指出，柳川改善工程總經費約三．九億元，環保署補助二．三億元，以污水截流配合水質淨化現地處理設施，雙管齊下改善柳川水質，此工程也帶動城市發展，據說周邊房價都因此上漲。賴建信稱讚柳川媲美韓國清溪川，他也說「創造台灣水岸環境從台中開始」。

另外，柳川河岸有「永恆天鵝」、「柳樹風情」、「光之隧道」等多處裝置藝術，將展至明年二月十二日。

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  • 柳川整治完成，重現新風貌。（記者張菁雅攝）

    柳川整治完成，重現新風貌。（記者張菁雅攝）

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標題：〈中部〉水質景觀改造 柳川新風貌


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