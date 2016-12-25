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〈中部〉國際花毯節登場 四大亮點吸客

2016-12-25

〔記者李忠憲／台中報導〕「台中國際花毯節」昨日熱鬧登場，近九萬人次到訪。市長林佳龍等人到場參加啟動儀式，歡迎民眾到訪。林佳龍表示，他將原本無人來訪，從垃圾掩埋場轉型的環保公園，改成美輪美奐的花毯樂園，藉此也迎接即將到來的二○一八世界花博。

八公尺高花毯木馬整點轉動

台中國際花毯節去年原與新社花海共同舉辦，今年移師到后里環保公園，並以「花現樂園」為主題，有四大亮點及十大主題展區，包括用美麗花朵打造出高八公尺、直徑卅公尺的「花毯─木馬狂想曲」，分別有石虎、台灣黑熊、河馬等可愛動物坐在上面，每到整點就會隨音樂轉動。展區也設應景「耶誕花園」，將花卉裝置結合耶誕節元素，有耶誕樹、甜心薑餅人、耶誕巡禮、快樂雪人、棒棒糖森林等，有濃濃的耶誕味。

林佳龍、立委洪慈庸、市議員翁美春、陳清龍、陳本添等人均到場參加開幕儀式，並與民眾及石虎人形玩偶合影留念。

新社花海將改成四季花海

林佳龍以「親愛的，我把垃圾場變美麗花園了！」開場，並說一年前他來這邊發現無人出入，決定整治為花田綠廊，由市府組跨局處小組一起規劃，終於看到成果。藉此帶動區域觀光資源均衡發展，讓台中被世界看見。他說，新社花海並非不辦，而是將跟農委會研究，將新社花海改為四季花海，不是只有一個月的大塞車，春夏秋冬都有主題，全年都可吸引觀光客做深度旅遊。

觀旅局表示，花毯節開幕首日約八萬八千人次到訪，交通大致順暢，與民眾踴躍搭免費接駁車有關。活動持續到明年一月八日，歡迎民眾一起參加這特別花卉饗宴。

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  • 民眾爭相與石虎人形玩偶合影。（記者李忠憲攝）

    民眾爭相與石虎人形玩偶合影。（記者李忠憲攝）

  • 台中花毯節開幕，吸引許多民眾前往。（記者李忠憲攝）

    台中花毯節開幕，吸引許多民眾前往。（記者李忠憲攝）

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