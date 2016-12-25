〈中部〉仁愛賞梅登場 暖冬花僅開1成

2016-12-25

〔記者陳鳳麗／仁愛報導〕今年的冬天氣溫至今仍高，愈冷愈開花的梅花開得少，仁愛鄉互新賞花季昨日開幕，開花率近一成。鄉長江子信表示，元月上旬應該會陸續開花，到一月十五日前，每逢週末假期會有接駁專車接送遊客，前往互新賞梅區的三個部落賞梅。

仁愛鄉互新賞花季比信義鄉賞梅季早了一天開幕，昨日在清流部落的風雨球場舉行，現場除原住民舞蹈迎賓外，也有新生、互助村三個部落在現場展示農特產品，不過，「主角」梅花卻遲到，互新賞梅區的梅花仍開得稀稀落落。

鄉長江子信表示，今年的冬天至今仍不冷，冬至甚至還出現三十度的高溫，但只要水氣夠或冷氣團來就會盛開，預計元旦過後會陸續開花，到賞花季尾端即一月中旬，仍有梅花可賞。

今年仁愛鄉賞梅季從昨日起到一月十五日，由於互新賞梅區分布在清流、眉原、中原三部落，且三部落停車空間都不算大，公所在賞花期間的每個週休假日都有賞梅接駁專車，在三部落巡迴接送遊客。

仁愛鄉互新賞梅專區規劃出紅線、藍線賞梅步道，紅線是眉原半天寮賞梅區步道，全長一‧五五公里，在賞梅路上可眺望眉原地區和北港溪；藍線是互助西伯賞梅區步道，全程三公里，會穿過綠蔭農路。