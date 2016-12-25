〈中部〉羅厝天主堂 光雕秀華麗登場

2016-12-25

〔記者陳冠備／埔心報導〕歡慶聖誕節，彰化縣埔心鄉公所昨晚在台灣歷史百景之一「羅厝天主堂」舉辦光雕秀，這場活動是彰化縣首次大型光雕表演，現場湧進數千人，當影像投射到教堂外觀時，在場民眾們無不驚豔，大讚「好美」。彰化縣長魏明谷表示，絢爛的光雕秀符合環保概念，亦能取代高空煙火，營造溫暖、優雅的耶誕節氣氛，是最浪漫的藝術演出。

創建清光緒年間的羅厝天主堂，已有一四一年歷史，是台灣中部地區第一間天主堂，規模僅次於高雄市的玫瑰教堂、屏東的萬金教堂，在中部有舉足輕重的地位，外觀結合拜占庭圓柱與哥德式尖塔的建築風格，吸引不少遊客參訪，在台灣歷史建築百景中名列第二十七位。

羅厝天主堂昨日下午即聚滿人潮，十一部胖卡餐車生意更是沒停過，光雕秀於晚間九點登場，近十分鐘的內容有耶穌誕生（聖誕節起源）、埔心黃三元古厝、武舉人故居與客家闊嘴獅等當地特色文化，均以三D動畫繪製，再投射在教堂外牆上，畫面華麗壯觀，令不少人直呼好美！

埔心鄉長張乘瑜表示，聖誕節是歡慶團圓的日子，這次結合羅厝天主堂舉辦光雕秀，就是希望遊子們都能返家團圓，也吸引遊客來埔心鄉，歡度溫馨又浪漫的平安夜。