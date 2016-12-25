| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
拒捕駕車逃逸 警開9槍逮持毒男子 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉羅厝天主堂 光雕秀華麗登場

2016-12-25

〔記者陳冠備／埔心報導〕歡慶聖誕節，彰化縣埔心鄉公所昨晚在台灣歷史百景之一「羅厝天主堂」舉辦光雕秀，這場活動是彰化縣首次大型光雕表演，現場湧進數千人，當影像投射到教堂外觀時，在場民眾們無不驚豔，大讚「好美」。彰化縣長魏明谷表示，絢爛的光雕秀符合環保概念，亦能取代高空煙火，營造溫暖、優雅的耶誕節氣氛，是最浪漫的藝術演出。

創建清光緒年間的羅厝天主堂，已有一四一年歷史，是台灣中部地區第一間天主堂，規模僅次於高雄市的玫瑰教堂、屏東的萬金教堂，在中部有舉足輕重的地位，外觀結合拜占庭圓柱與哥德式尖塔的建築風格，吸引不少遊客參訪，在台灣歷史建築百景中名列第二十七位。

羅厝天主堂昨日下午即聚滿人潮，十一部胖卡餐車生意更是沒停過，光雕秀於晚間九點登場，近十分鐘的內容有耶穌誕生（聖誕節起源）、埔心黃三元古厝、武舉人故居與客家闊嘴獅等當地特色文化，均以三D動畫繪製，再投射在教堂外牆上，畫面華麗壯觀，令不少人直呼好美！

埔心鄉長張乘瑜表示，聖誕節是歡慶團圓的日子，這次結合羅厝天主堂舉辦光雕秀，就是希望遊子們都能返家團圓，也吸引遊客來埔心鄉，歡度溫馨又浪漫的平安夜。

廣告
  • 有141年歷史的羅厝天主堂，在平安夜首度舉辦光雕秀，大大的聖誕樹投射在牆面上，相當壯觀。（記者陳冠備攝）

    有141年歷史的羅厝天主堂，在平安夜首度舉辦光雕秀，大大的聖誕樹投射在牆面上，相當壯觀。（記者陳冠備攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 光雕秀 羅厝天主堂
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
慈濟宮頒助學金 10生謝天上聖母

豐原慈濟宮昨日舉行助學金頒發儀式，十位學生獲頒共廿五萬元助學金，並向天上聖母上香答禮，表達感恩。慈濟宮主委鄭文鑫表示，媽祖大慈大悲、救苦救難…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日早午餐60道
氣派宴客✤德州烤肩胛
♥草莓鮮奶油蛋糕♥
熱香料蘋果汁
轉寄

標題：〈中部〉羅厝天主堂 光雕秀華麗登場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月25日‧星期日‧丙申年冬月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.