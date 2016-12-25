〈中部〉偉士車友助街友 平安夜送炒泡麵
2016-12-25
〔記者陳鳳麗／南投報導〕昨晚是平安夜，南投縣草屯鎮炒泡麵攤主王琮懿，號召他的南投偉士車隊隊友，由他炒泡麵，再請隊友騎機車到多處街友出沒的地點，送上熱騰騰的炒泡麵，讓他們也能過個溫暖的平安夜。車隊副隊長賴力瑋說，看到街友們感動的表情，感覺比去狂歡還開心。
在草屯市區設攤賣炒泡麵的王琮懿，是南投偉士車隊成員之一，隊友們都叫他「草屯阿基師」，常騎偉士牌機車到麵攤探班。
看到很多人平安夜都有活動，王琮懿決定過個不一樣的耶誕夜，由他供應炒泡麵，再號召車友們幫忙外送給街友，讓他們也能過個溫暖的平安夜。他先上地方臉書社團，請網友提供街友出現的地點，大家熱心提供多處地點，外送車友再依建議找尋街友送溫暖。
昨晚有六名車友響應，以四部偉士牌機車，前往網友提供的地點，王琮懿留在麵攤炒麵，隨時準備增加份數。送麵車友首站抵達草屯鎮惠德宮，他們在後方空地發現六十三歲的湯姓街友，湯某雙手合掌頻說「真的謝謝你們！」。
湯姓街友是從外鄉鎮流浪到草屯鎮，他說，房子在九二一中地震中倒了，腿也被壓斷，動了幾次刀，現在變成長短腳，因殘障補助不夠租房子，只好變成街友，找地方當棲身處。
南投偉士車隊副隊長賴力瑋表示，車隊是首次在平安夜為街友送溫暖，遞出炒泡麵給街友時，大家都感覺既溫馨又開心，未來有機會車友們也會繼續做。
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