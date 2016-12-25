〈中部〉租金人事預算全刪 動教園區恐夭折
2016-12-25
議員：不是反建 是地點不對
〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣政府斥資七千六百多萬元要在溪州公園蓋「可愛動物教育園區」，才剛開工就遭抗議停工，連同明年度相關預算五十萬八千元與科目，也被縣議會小組刪除。縣議員李俊諭強調，「公園就是公園，不該收容流浪狗」，不是反對興建，而是地點不適合，必須另覓地點。
彰化縣動物防疫所長董孟治強調，明年編列的「可愛動物教育園區」預算，因為尚未蓋好，所以只有編列土地租金、臨時人員費用，預算總數五十萬八千元，如今議會分組審查刪除預算與科目，又做出附帶決議要「另覓地點」，如果無法在溪州公園興建而永久停工，面對包商求償，縣府預計將損失五十萬元。
改採精準捕捉 不排除「繼續努力」
董孟治強調，明年二月流浪狗「零撲殺」就要上路，目前員林流浪狗中途之家收容約一百三十隻流浪動物，收容上限大型犬約一百六十一隻，明年將採總量管制，一旦額滿就不再收容，將針對危害比較大、有民眾指認會咬人追車部分進行「精準捕捉」，不排除另覓地點「繼續努力」。
李俊諭強調，不是反對設立可愛動物園區，而是不應該在公園收容流浪狗，尤其是連說明會都沒有開，地方居民等到工程開工才知道，希望在刪除相關預算與科目後，縣府可以辦理工程款預算保留，「另外找地點」重新規劃。
縣府在一○三年選定溪州公園後門旁空地，預計興建佔地一點三公頃的「可愛動物教育園區」，做為動物保護、生命教育講習場地，規劃收容二三四隻流浪犬、貓中心，但才剛開工就遭到抗議，目前停工中。
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