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〈中部〉與印度合作 阿里山林鐵爭世遺

2016-12-25

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台灣與印度簽署鐵路遺產合作意向書暨阿里山森林鐵路一○四週年慶活動，昨天在嘉義車庫園區熱鬧登場，在小火車悠揚汽笛聲中，在場人士祝賀林鐵生日快樂，也象徵林鐵爭取登錄世界文化遺產往前邁開一大步。

昨天台、印雙方由外交部駐印度代表處 （駐印度台北經濟文化中心）大使田中光與駐台北印度—台北協會會長史達仁共同簽署鐵路遺產合作意向書，農委會副主委翁章梁、林務局長林華慶等人見證。

印度有3世遺鐵路 加強交流

目前列為世界文化遺產的鐵路共有五條，印度就有三條之多，是擁有最多鐵路文化遺產的國家。田中光說，兩國簽署合作意向書後，可望加強合作交流，包括鐵路技術與行銷觀光宣傳等，並學習印度成功登錄世界文化遺產的經驗，以林鐵成為第六條世界文化遺產鐵路為目標努力。

翁章梁表示，選在林鐵營運一○四週年舉辦簽署活動，別具意義，象徵台灣拓展鐵路外交的重要里程碑，期藉由與印度相關部門持續加強合作交流，未來緊密聯繫，並帶動民間交流，吸引更多印度人士來台一覽林鐵沿線美麗風光，同時為林鐵爭取登錄世界文化遺產累積能量，最終一舉成功。

田中光指出，希望藉由簽署提倡台、印兩國文化獨特性，宣揚永續保存環境生態保育，促進友誼交流，也藉由蔡英文總統的新南向政策及印度總理莫迪的東行政策，建立雙方制度化夥伴關係。

史達仁希望印度、台灣一起努力發展雙邊關係，他也感謝外交部、農委會及嘉義民眾的支持，促成這次簽署。

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  • 台灣與印度簽署鐵路遺產合作意向書後，與會貴賓一起搭上檜木小火車。 （記者蔡宗勳攝）

    台灣與印度簽署鐵路遺產合作意向書後，與會貴賓一起搭上檜木小火車。 （記者蔡宗勳攝）

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