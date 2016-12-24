〈南部〉駁二野餐趴 型男主廚陪過耶誕

2016-12-24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕一年一度的耶誕節即將到來，為了讓訂不到餐廳的民眾也能歡度佳節，駁二推出季節性活動「聖誕野餐」，並邀請型男大主廚王昱傑開設料理教室，周邊活動再推出創意手作等應景課程，讓野餐充滿音樂與歡樂。

駁二營運中心主任王慧琳表示，耶誕節的餐廳最是難訂，駁二為此推出野餐活動，無論多少親朋好友都可以一起坐在草地上聚餐，好友自在相聚，是最棒的耶誕大餐。即使是臨時決定來野餐的遊客，在什麼都沒有準備的情況下，駁二安排的野餐專區，包括野餐墊、野餐籃、三明治、烤雞、沙拉、啤酒、熱紅酒、調酒等應有盡有，讓人放心參加野餐活動。

此外，駁二邀請到王昱傑主持「型男大主廚聖誕好幸福」料理教室，還推出各式各樣的創意手作，包含耶誕花圈門飾、耶誕樹、耶誕吊飾、藍染、皮革擦蠟、凸版耶誕卡、絹印耶誕襪、手織耶誕樹等應景課程，讓今年的耶誕餐桌與禮物都能因為手作充滿心意。

駁二大義倉庫群的廊道間，也已經完成耶誕佈置，各式禮物盒與燈飾，無論白天晚上都散發出溫馨歡樂的耶誕氣息，吸引許多往來遊客拍照；駁二還安排樂團演出，以及台灣原創桌遊品牌「莫仔」設攤，現場提供試玩與免費租借。