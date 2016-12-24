〈南部〉耶誕樹點燈 澎湖傳愛勸募發票

2016-12-24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕十二月是感恩的季節！澎湖縣政府在廣場設立耶誕樹，昨由縣長陳光復、議長劉陳昭玲共同點亮，現場邀請馬公國小等單位表演，並舉行傳愛勸募捐發票，展開公益活動，讓感恩的季節更添光輝。

澎湖縣政府廣場首次設置大型耶誕樹，點燈活動果然造成轟動，除了府會雙首長參加外，副議長陳雙全、議員呂黃春金、陳慧玲、黃春燕及蘇陳綉色、馬公市長葉竹林、澎防部政戰主任王文培、旅遊處長王馨珮、行政處長楊書舜等人，也前往共襄盛舉、與民同樂，現場湧入數百位民眾參加。

點燈儀式前也邀請縣長陳光復、議長劉陳昭玲及馬公市長葉竹林，率先帶頭捐贈發票，民眾也紛紛捐出發票，將統一彙整捐贈給家扶中心，隨後展開點燈儀式，由貴賓們點燃小雪人燈，逐一掛上耶誕樹，完成點燈儀式，大型耶誕樹將跨年放置到元宵節，增添澎湖夜間觀光景點。