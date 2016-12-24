〈南部〉護盲保溫杯 科大生拿金牌

2016-12-24

〔記者黃旭磊／高雄報導〕我大學團隊研發「護盲保溫杯」，獲二○一六南韓首爾國際發明展等三面金牌。

正修科技大學電機系老師陳脅憑團隊研發「護盲保溫杯」，獲二○一六南韓首爾國際發明展、二○一六第七屆國際創新發明競賽及第三屆KIDE高雄國際發明展等三面金牌，團隊認為盲人朋友於冬天飲用保溫杯熱水常被燙傷，新發明用廣播模組說出水瓶內溫度，盲人朋友聽後可選擇是否取用。

團隊成員包括電機系大四學生馬培鈞、大三學生陳信廷、鄭凱升、李子民。陳脅憑回憶，曾和國小老師聊天，老師說盲人朋友喝熱水時眼睛看不見，不小心就被燙傷，「得知盲人朋友的困擾後，回學校後便帶領學生積極研發。」