〈南部〉國際少棒賽 澎湖講美國小亞軍

2016-12-24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖偏鄉迷你小學—講美國小棒球隊，卻能在嘉義市今年第十九屆諸羅山盃國際少棒邀請賽，一路過關斬將，成為四強戰僅存的台灣隊伍，最後在冠軍戰才飲恨敗北，贏得亞軍，但已讓講美傳奇延續，成為正港澎湖之光。

白沙鄉講美國小，民國九十一年以全校僅六十一人之姿，勇奪亞洲盃少棒錦標賽冠軍，被譽為澎湖的紅葉傳奇；事隔十四年，講美國小在生育率降低衝擊下，全校僅有二十七人、棒球隊就佔了十八人，加上一路領軍的王長壽教練，曾在八月份萌生退意，經縣府積極慰留，因此，能獲得亞軍實屬不易。

今年諸羅山盃國際少棒邀請賽有國內、外二百支隊伍參加，經一番廝殺，講美國小與與日本三友支球隊擠進四強。經過奮戰，闖入冠亞軍戰，與勇奪七次冠軍的日本京都隊激戰，雖不幸敗北，但也為台灣拚得亞軍盃，更是澎湖推展棒球運動的殊榮。