| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
德國恐攻案 另3名嫌犯在突尼西亞落網 風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉國際少棒賽 澎湖講美國小亞軍

2016-12-24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖偏鄉迷你小學—講美國小棒球隊，卻能在嘉義市今年第十九屆諸羅山盃國際少棒邀請賽，一路過關斬將，成為四強戰僅存的台灣隊伍，最後在冠軍戰才飲恨敗北，贏得亞軍，但已讓講美傳奇延續，成為正港澎湖之光。

白沙鄉講美國小，民國九十一年以全校僅六十一人之姿，勇奪亞洲盃少棒錦標賽冠軍，被譽為澎湖的紅葉傳奇；事隔十四年，講美國小在生育率降低衝擊下，全校僅有二十七人、棒球隊就佔了十八人，加上一路領軍的王長壽教練，曾在八月份萌生退意，經縣府積極慰留，因此，能獲得亞軍實屬不易。

今年諸羅山盃國際少棒邀請賽有國內、外二百支隊伍參加，經一番廝殺，講美國小與與日本三友支球隊擠進四強。經過奮戰，闖入冠亞軍戰，與勇奪七次冠軍的日本京都隊激戰，雖不幸敗北，但也為台灣拚得亞軍盃，更是澎湖推展棒球運動的殊榮。

廣告
  • 講美國小棒球隊勇奪諸羅山盃亞軍。（記者劉禹慶攝）

    講美國小棒球隊勇奪諸羅山盃亞軍。（記者劉禹慶攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國際少棒賽 講美國小
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《就職十週年》陳菊：高雄轉型 一定要成功

就職滿十週年，高雄市長陳菊昨表示，人生最大幸福就是獲得市民信任，她帶領市府團隊拿著「這十年感謝您」字牌，對全體市民的支持與包容表達滿滿謝意。…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：〈南部〉國際少棒賽 澎湖講美國小亞軍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.