〈南部〉跨年999秒煙火 義大3階段交管

2016-12-24

〔記者黃旭磊／高雄報導〕義大世界下週施放高雄唯一跨年煙火，當晚將分三階段交通管制，汽車要凌晨一點才能離場。

義大連續七年舉辦跨年煙火，今年施放九百九十九秒煙火，首次使用「3D立柱燃放技術」，據稱是歷年來最壯觀煙火秀。

不過，往年民眾抱怨觀音山區車潮多，「散場塞車超過一小時，回到家都已凌晨三、四點」，今年跨年夜逢週六，預估車潮比往年多。

義联集團公共事務部協理江惠頌表示，第一階段晚上九點管制自小客車（含計程車）進場，機車則從晚上十一點管制進場，第二階段為散場管制，一月一日凌晨一點前只開放接駁車和機車離場，第三階段為凌晨一點後開放自小客車離場。

江惠頌說，三十一日下午兩點起於永達技術學院仁武分校提供臨時停車場及接駁專車，義大客運照常行駛，並將於凌晨散場後加開高鐵左營線，方便民眾轉乘捷運。

義大世界購物廣場美食街及摩天輪跨年夜營業到凌晨零點三十分，專櫃則到晚上十一點。