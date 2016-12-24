〈南部〉各顯功夫秀特色 高中職拚招生

2016-12-24

〔記者黃明堂／台東報導〕少子化趨勢下，高中職普遍面臨招生不足情況，昨天齊聚一堂，以微型博覽會各展特色，現場有彩妝美女，有原住民勇士被３D動畫捕捉，有石斑魚也有棉花糖，還有一部微電影共同宣傳各校特色。

為展現台東區各高中職校的特色亮點，教育部拍攝《立足都蘭山 擁抱太平洋》的微電影，昨天在台東女中首映，影片由任教於部落課輔班的老師為學生解決升學難題引起動機，進而延伸出台東區教育學習資源多元豐富，透過微電影，希望讓國中學生及家長更認識區域內高中職，鼓勵學生多元適性發展，選擇適合自己的學校，高中高職一樣好。

微型博覽會由各校各顯功夫！公東高工由校長藍振芳領軍，帶來鄭欽豪及趙健鈞兩位木工國手，還有奪得今年金手獎的正妹木匠蘇千恩，全力為公東高工招牌代言。除了實力派，公東高工也請來美容美髮科的學生，以花枝招展的裝扮吸睛，更呈現學生的美妝美甲功力。

偏遠的成功商水，每年都深受招生不足困擾，除了距離遠，特色未被看見也是主因。昨天請水產養殖科學生出馬，現場擺上高貴的石斑魚，還有肥滋滋的虱目魚，都是學生養的，肥美又不含藥，這在台東高中職是獨門科別。

台東商校的原舞社勇士及公主在攤位前賣力舞動，每一個動作都被３D動畫即時捕捉，在電腦上由動畫人物同步展現，這是東商強調的資訊教育，可讓學生及早接觸先進的動畫製作技術。

在少子化趨勢下，不只各校面臨招生不足困境，每年還有四百多人到縣外升學，國中畢業生也有選校選系的難題，台東區各職校共同組成「均質化小組」，透過微電影及博覽會，行銷台東各高中職校的特色，鼓勵國中畢業生就近入學。