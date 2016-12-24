〈南部〉各顯功夫秀特色 高中職拚招生
〔記者黃明堂／台東報導〕少子化趨勢下，高中職普遍面臨招生不足情況，昨天齊聚一堂，以微型博覽會各展特色，現場有彩妝美女，有原住民勇士被３D動畫捕捉，有石斑魚也有棉花糖，還有一部微電影共同宣傳各校特色。
為展現台東區各高中職校的特色亮點，教育部拍攝《立足都蘭山 擁抱太平洋》的微電影，昨天在台東女中首映，影片由任教於部落課輔班的老師為學生解決升學難題引起動機，進而延伸出台東區教育學習資源多元豐富，透過微電影，希望讓國中學生及家長更認識區域內高中職，鼓勵學生多元適性發展，選擇適合自己的學校，高中高職一樣好。
微型博覽會由各校各顯功夫！公東高工由校長藍振芳領軍，帶來鄭欽豪及趙健鈞兩位木工國手，還有奪得今年金手獎的正妹木匠蘇千恩，全力為公東高工招牌代言。除了實力派，公東高工也請來美容美髮科的學生，以花枝招展的裝扮吸睛，更呈現學生的美妝美甲功力。
偏遠的成功商水，每年都深受招生不足困擾，除了距離遠，特色未被看見也是主因。昨天請水產養殖科學生出馬，現場擺上高貴的石斑魚，還有肥滋滋的虱目魚，都是學生養的，肥美又不含藥，這在台東高中職是獨門科別。
台東商校的原舞社勇士及公主在攤位前賣力舞動，每一個動作都被３D動畫即時捕捉，在電腦上由動畫人物同步展現，這是東商強調的資訊教育，可讓學生及早接觸先進的動畫製作技術。
在少子化趨勢下，不只各校面臨招生不足困境，每年還有四百多人到縣外升學，國中畢業生也有選校選系的難題，台東區各職校共同組成「均質化小組」，透過微電影及博覽會，行銷台東各高中職校的特色，鼓勵國中畢業生就近入學。
看更多！請加入自由時報粉絲團
就職滿十週年，高雄市長陳菊昨表示，人生最大幸福就是獲得市民信任，她帶領市府團隊拿著「這十年感謝您」字牌，對全體市民的支持與包容表達滿滿謝意。…
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- 淡水漁人碼頭煙火秀 今晚登場
- 為聽障生開扇藝術窗 潘元石獲頒台南文化獎
- 突然尿不出來 恐感冒藥引起的
- 騎偷來的卡打車上派出所洗澡 自投羅網
- 中投欣裕台附隨組織案 國民黨敗訴
- 黃子佼懸空劈腿 大嘆錢難賺
- 德國恐攻案 另3名嫌犯在突尼西亞落網
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- MLB》全大聯盟臂力第2好 勇士9.8億綁金手套外野
- 經國管理學院 22歲女學生墜樓已無氣息
- 趕路聲援師弟 男星車禍重傷
- （影音）5566、Energy當年太狂 五月天《小護士》致敬
- 鍾小平展開罷免柯P連署 稱要讓比賽快點結束
- 耶誕假期酒後想「來一發」 醫師提醒：別喝太多
- 五月天重現求婚 冠佑愛妻抱女比讚
- 咘咘Mia合體 聖誕look萌度爆表
- 柯P：把今天的工作做好，就是連任的最好準備
- 羅智強參選北市 自稱「國民黨贏面非常大」
- 中島美嘉平安夜在台開唱 旋轉木馬上獻美聲逼哭粉絲
- 中租辜仲立秀舞技 妻辜周靖華搞笑賀節影片「回敬」
- 上班族刮中500萬 歸功愛女笑容招財
- 張小筑粉絲破70萬 大跳新垣結衣超甜「戀愛舞」
- 送夕陽迎曙光 ／元旦連假 風景區迎賓
- 買毒黑吃黑 搶了手機改賣毒
- MLB》超狂！ 他35天轉隊5次寫大聯盟紀錄
- 蘇起：美中關係不好不壞 對台最有利
- 中國封殺令依舊 盧廣仲濟南演唱臨時被取消
- 小姐哪位？周蕙招牌鳳眼消失 甜美大眼粉絲認不出
- 大溪高中5死工安意外 市府提供捐款專戶
- 兄弟新帥出爐 「美」 極了
- 小小說 平井先生
- 2018想拚連任 柯P自爆最大的牽掛是...
- 洪秀柱通過黨魁提前選舉 吳敦義轟影響團結
- 左營警逮八年級車手 領贓款10多萬
- 林萬億：18％分年砍 最晚6年退場
- 年金分區座談 將討論四「地板」方案
- 男「自宮」攔路求救 拒醫接回命根子
標題：〈南部〉各顯功夫秀特色 高中職拚招生
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email