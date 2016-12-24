| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
德國恐攻案 另3名嫌犯在突尼西亞落網 風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉調節農產品 縣府擬設冷凍冷藏集貨場

2016-12-24

〔記者張存薇／台東報導〕改善農作物量產價崩的老問題，台東縣政府農業處將增設大型冷藏、冷凍集貨場，農產品盛產時可冷藏、有需求時再釋出，做好調節產量，也能保障農民收益。

農業處長許瑞貴指出，台東縣是農產大縣，部分農作價格看俏、隔年農友往往一窩瘋搶種，結果造成價格崩跌，民國一○一年傳出生薑滯銷，接著杭菊、薑黃及洛神葵都曾因產量過多、過於集中而價跌，造成農民損失。

他進一步說，台東縣僅台東地區農會、鹿野地區農會有小型冷藏冷凍設備，但不敷使用，甚至有薑農把生薑送去外縣市冷藏，為了做好產期調節，將在肉品市場興建大型冷凍冷藏集貨場。

目前相關工程規劃中，最快明年中可發包。許瑞貴表示，爭取到花東永續發展基金補助六千兩百萬元，佔地將達千坪、其中六百坪為冷藏、冷凍設備。

許瑞貴表示，台東縣蔬菜以高麗菜為最大宗，其他葉菜類、瓜果類數量都不多，有了冷藏調節設備後，未來將可鼓勵台東農友多種蔬菜，而除了蔬果，這套設備還可以冷凍肉品，為將來打出「台東豬」品牌做準備，長期來說，則希望成為台東縣農特產品物流中心。

廣告
  • 台東縣將設大型冷凍、冷藏設備，農特產品過剩時可以調節。（記者張存薇攝）

    台東縣將設大型冷凍、冷藏設備，農特產品過剩時可以調節。（記者張存薇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 冷凍 冷藏 農產品
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《就職十週年》陳菊：高雄轉型 一定要成功

就職滿十週年，高雄市長陳菊昨表示，人生最大幸福就是獲得市民信任，她帶領市府團隊拿著「這十年感謝您」字牌，對全體市民的支持與包容表達滿滿謝意。…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：〈南部〉調節農產品 縣府擬設冷凍冷藏集貨場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.