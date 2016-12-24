〈南部〉調節農產品 縣府擬設冷凍冷藏集貨場
2016-12-24
〔記者張存薇／台東報導〕改善農作物量產價崩的老問題，台東縣政府農業處將增設大型冷藏、冷凍集貨場，農產品盛產時可冷藏、有需求時再釋出，做好調節產量，也能保障農民收益。
農業處長許瑞貴指出，台東縣是農產大縣，部分農作價格看俏、隔年農友往往一窩瘋搶種，結果造成價格崩跌，民國一○一年傳出生薑滯銷，接著杭菊、薑黃及洛神葵都曾因產量過多、過於集中而價跌，造成農民損失。
他進一步說，台東縣僅台東地區農會、鹿野地區農會有小型冷藏冷凍設備，但不敷使用，甚至有薑農把生薑送去外縣市冷藏，為了做好產期調節，將在肉品市場興建大型冷凍冷藏集貨場。
目前相關工程規劃中，最快明年中可發包。許瑞貴表示，爭取到花東永續發展基金補助六千兩百萬元，佔地將達千坪、其中六百坪為冷藏、冷凍設備。
許瑞貴表示，台東縣蔬菜以高麗菜為最大宗，其他葉菜類、瓜果類數量都不多，有了冷藏調節設備後，未來將可鼓勵台東農友多種蔬菜，而除了蔬果，這套設備還可以冷凍肉品，為將來打出「台東豬」品牌做準備，長期來說，則希望成為台東縣農特產品物流中心。
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