〈南部〉部落深度旅遊 徵求主題遊程

2016-12-24

〔記者張存薇／台東報導〕因應中客旅遊團市場萎縮，行政院住民委員會為推動部落旅遊，開辦「部落心旅行」原住民族部落主題旅遊獎勵計畫，台東縣政府原住民族行政處歡迎從事部落旅遊產業相關業者報名參加。

原民處指出，原民會自民國一○三年開辦部落心旅行活動，一開始是結合台鐵加掛車廂，當時只有開辦到花蓮縣原鄉部落，目前則徵求全國各部落參與，以台東來說，有近兩百個部落，其中約卅、四十個部落已開發風味餐、DIY等遊程，約十多個部落可提供一天以上行程，不過都必須預約。

原民處表示，「部落心旅行」將開發以原住民族部落旅遊為主題遊程，帶領遊客體驗部落生活，分享深度、慢走漫遊的生活旅行。

原民會即日公告徵求具受訪意願部落旅遊路線，並以尼伯特颱風風災重建區為優先受理對象，只要是依法設立的原住民團體均可提供半日或一日以上，且定價達一千元以上優質主題行程，行程天數以兩天一夜為佳，須在部落用餐至少一餐，參與體驗活動或部落住宿二選一，有意者可向原民會登記，再與旅行社結合推出套裝遊程。