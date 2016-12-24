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〈南部〉熱氣球光雕秀 縱谷首辦迎曙光

2016-12-24

〔記者陳賢義／台東報導〕揮別二○一六年迎接二○一七年，花東縱谷國家風景區管理處與縣府、鹿野鄉公所明年元旦首辦「二○一七縱谷天光嘉年華」活動，東海岸及南迴兩線也同步策辦「三仙台元旦迎曙光」、「二○一七第六屆太麻里曙光‧比基尼沙灘路跑」活動，加上縣府歲末迎雪季，通宵達旦不打烊，廣邀鄉親一起祈褔迎新年。

天光嘉年華 阿美族長老祈福

縱管處長洪東濤表示，台東地區今年接連受到尼伯特等颱風侵襲，受創嚴重，因而在新的一年開始，與縣府、鹿野鄉公所選在佔地七．四公頃的鹿野高台舉辦第一屆的縱谷天光嘉年華活動，以熱氣球光雕為二○一七年點燃希望之光，由鹿野鄉當地七位阿美族長老帶領百位族人吟唱祈福歌，祈求國泰民安、風調雨順。

活動自明年元旦清晨五點展開，一直延續到下午四點，現場除了熱氣球光雕秀，還安排台東飛行傘協會演出，及中華特技風箏推廣協會巨型風箏特技表演、ASA樂團及莎莎帶來Live Music搖滾樂曲，另在當日也開放早鳥百名免費熱氣球繫留升空體驗，好康多多，歡迎鄉親相招鬥熱鬧。

另有海岸音樂會、比基尼沙灘路跑

另外，東海岸第一道曙光將於元旦清晨六點卅六分落在成功三仙台，為了迎接來年的第一道曙光，東管處規劃了「曙光海岸音樂會」、「曙光市集」、「Line好友」及「三仙台島淨灘」等活動，現場還安排曙光優惠接駁專車；太麻里則延續往年舉辦比基尼沙灘路跑，由原住民特色舞蹈開場。

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  • 「2017縱谷天光嘉年華」，以熱氣球光雕為來年點燃希望之光。（記者陳賢義翻攝）

    「2017縱谷天光嘉年華」，以熱氣球光雕為來年點燃希望之光。（記者陳賢義翻攝）

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