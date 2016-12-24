〈台北都會〉北市雙層觀光巴士 要引進日式服務
2016-12-24
與哈多巴士合作
〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯市府上任以來力推雙層觀光巴士，並由三重客運、三普旅遊集團、e-go台灣租車旅遊集團合資營運，昨與日本哈多巴士（HATO BUS）簽合作備忘錄（MOU），希望引進日式款待客人的精神，讓旅客感受日本式無微不至的服務。據了解，雙層觀光巴士的車體審驗程序已結束，待領照和試營運後，預計明年一月中旬正式上路。
盼明年1月中上路
台北市雙層觀光巴士發言人張家銘進一步解釋，車體審驗程序皆已完成，待下週檢驗報告出爐後，就會向交通部核備，並到監理站申請驗車和領照，之後再經過兩週左右的試營運，進行壓力測試，確認一切準備就緒後，目標希望能在明年一月中上路；他說，初期由哈多巴士協助車服員訓練，未來在商業模式上也會互相合作。
台北市雙層觀光巴士每輛車體與ｅ化系統造價近一千五百萬元，車輛高度約四公尺，採半露天式設計，在票價方面，北市觀光雙層巴士的四小時票為新台幣三百元、單日券七百元、兩日券一千兩百元；另有日間票五百元及夜間票四百元。
台灣入境旅遊協會理事長王全裕表示，亞洲的市場非常值得重視，佔台灣入境的比例很高，很高興台北市能有這樣友善的旅遊環境，讓台北市的觀光能量再提升。台北市旅館商業同業公會理事長邱樂芬則建議跟旅館業結合。
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