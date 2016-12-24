〈台北都會〉明年3月起 北市烘焙業食材強制登錄

2016-12-24

〔記者張凱翔／台北報導〕耶誕節將至，台北市糕餅同業公會昨辦記者會呼籲會員做公益，贈送五千份糕餅組合給台北市四十九所小學；北市衛生局昨也同時宣布，明年三月將推烘焙業強制進行食材來源登錄，明年六月公布糕餅業包裝食品有效日期指引，規範糕餅保存期限標準。

6月公布保存期限指引 避免浪費

北市糕餅同業公會昨舉行「暖烘烘、愛分享」耶誕公益記者會，台北市長柯文哲到場致詞，認為食安問題重點不是訂什麼法律，而是要落實執行；衛生局食藥管理處長王明理說，明年衛生局將和糕餅同業公會合作，讓大家願意配合食材強制登錄規定，明年六月公布標準化的「糕餅保存期限評估指引標準」，讓糕餅能安心保存、避免過期就丟的浪費。

衛生局食材登錄平台自一○三年底推出「伴手禮專區」，但只有廿家業者參加，明年強制登錄規定上路後，只要在台北市立案登記營業的烘焙業者都必須登錄食材，若不進行登錄將依「台北市食安自治條例」處最高十萬元罰鍰。

北市糕餅同業公會理事長高垂琮說，合理的食品保存期限規範，讓烘焙業者更放心把賣不完的糕餅、麵包，捐贈給食物銀行和社福團體，以免食物過了有效期限、捐出去的東西吃出問題而不自知，目前公會有一五○個會員每日都會贈送當日賣不完的麵包給需要的人，未來法規通過後食物浪費的情形會變更少。