〈台北都會〉推廣保育 淺山動物報佳音
2016-12-24
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市立動物園迎接耶誕節到來，今、明兩天舉辦淺山動物報佳音以及「30-Must-See」寫生比賽頒獎，還邀請木柵國小弦樂團舉行耶誕歡樂音樂會。遠從波蘭來台的金剛猩猩「迪亞哥」也在廿二日檢疫期滿，順利移入非洲動物區「亮相」迎佳節。
今年是市立動物園由圓山遷往木柵滿卅週年，日前舉辦「30-Must-See」寫生比賽，並趁著耶誕假期舉辦頒獎典禮。另外，為推廣淺山動物保育，動物園今年耶誕節特別選擇台灣淺山動物為大家報佳音。
台灣淺山物種包括穿山甲、石虎、台北赤蛙、梅花鹿、歐亞水獺等，因棲息地與人類生活環境相近，生存受到嚴重威脅，動物園在大門廣場上的耶誕樹掛滿了淺山動物的代表造型圖片，希望藉此機會讓民眾更加認識淺山物種。
廿五日耶誕節由木柵國小弦樂團帶來耶誕歡樂音樂會，演奏多首應景耶誕歌曲，民眾還可在現場寫下動物祈福卡，將自己獨一無二的專屬小卡，掛在動物園的耶誕樹上。
耶誕節前夕，歷經長途空、陸運才順利抵達台灣的金剛猩猩「迪亞哥」也檢疫期滿，順利由檢疫舍移往非洲動物區，到動物園過耶誕的民眾，不妨到非洲區探視金剛猩猩「寶寶」。
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