〈台北都會〉逛市集、「聽」歷史 今明耶誕活動多

2016-12-24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕明天就是耶誕節，北市文化局舉辦一系列耶誕活動，即起開跑。撫臺街洋樓在今天上午十點至下午六點封街，推出展覽、市集等；中山堂即起到明天，展出古董留聲機收藏家林本博藏品，並舉辦三場主題講座。台北市立國樂團即起到明天，晚間七點於大安森林公園舉辦免費入場的「二○一六聖誕嘉年華系列音樂會」，邀請不同風格類型的音樂人接力演出。

撫臺街洋樓位在延平南路廿六號，今早十點至下午六點封街舉辦「回到1910～相遇在撫臺，聖誕系列活動」，內容包括「半日台北學─文化路徑小旅行」，走訪大稻埕到北門的歷史；在洋樓裡有著浴衣體驗、學跳日本舞等活動。鄰近撫臺街洋樓的城中教會，安排兒童合唱團、第一屆超級偶像前十強之一朱肇群、美國華僑歌手Uncle Warren等多場演出。

中山堂即起到廿五日耶誕節，展出古董留聲機收藏家林本博蒐集與珍藏四十餘年的黑膠唱片及留聲機，並在每天下午兩點至四點，各舉辦一場講座，分別以「烽火下的留聲機歲月」、「日治時期童謠及光復後的兒童歌曲」、「民國五十、六十年代國語、台語流行歌曲」為主題，帶領民眾「聽見」歷史。

北市國樂團策畫「二○一六聖誕嘉年華系列音樂會」，即起至廿五日連三天晚上七點，邀小巨人絲竹樂團、采風樂坊、歌手林俊逸、林凡等輪番上陣，今年在北市學生音樂比賽中奪冠的國樂團，將與北市國接力演出，世大運吉祥物熊讚也會以特別來賓展現驚喜。