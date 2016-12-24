〈台北都會〉觀賞一○一煙火 市府推薦18處

2016-12-24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北一○一跨年煙火秀進入倒數，北市工務局大地工程處昨公布十八個適合觀賞煙火秀的地點，首推最近距離的象山步道，而鄰近的虎山步道也是不錯選擇。

台北一○一跨年煙火秀每年都吸引幾十萬人湧入信義區，大地處整理了十八處可登高賞煙火、交通又便捷的地方。在信義區有象山步道、虎山步道，文山區則推薦飛龍步道、登高步道、樟湖步道、樟樹步道。

首推最近距離的象山步道

大地處科長陳彥成表示，首推最近距離的象山步道，建議搭乘捷運淡水信義線至象山站，從靈雲宮登山口或市立醫院松德院區登山口進入，步行約十至十五分鐘，就有多處適合看煙火的觀景平台。

鄰近的虎山步道沿線也有數處觀景平台，包含古福宮廣場、一二○高地涼亭、復興園等，都可以遠眺台北市東區夜景。此外，大地處也推薦到貓空的樟湖步道、樟樹步道，體驗隔山「觀火秀」的特殊氛圍。

大地處提醒，步道多有寬度限制，觀賞煙火的民眾眾多且僅有局部路段提供路燈照明，建議民眾隨身攜帶燈具、保暖衣物，並注意通行安全。