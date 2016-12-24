〈台北都會〉元旦e起追日 台北曙光在七星山
北市天文館推出線上地圖
〔記者沈佩瑤／台北報導〕迎接二○一七第一道曙光，北市天文館推出線上元旦曙光地圖，涵蓋全國三萬六千個地點，方便想「追日」的民眾一網打盡；其中，估計全台第一道曙光將會出現在花蓮縣內的新康山，台北地區的初陽則在七星山登場。
根據天文館計算，台北地區最高峰七星山在清晨六點卅三分五十一秒時，可以看到初升的朝陽，而其他推薦欣賞日出的地點還有大屯山助航站、紗帽山、台北一○一觀景台、象山等，鄰近區域則推薦北橫、烘爐地、烏來的阿玉山，或者到金山、萬里、北海岸等。
若想欣賞全台第一道曙光，位在花蓮縣內、海拔三千三百二十四公尺的新康山是最佳選擇，在清晨六點廿八分八秒便能看到日出，玉山則要到六點廿八分十九秒。不想跋涉上山的民眾，也可到蘭嶼的象鼻岩海岸區，欣賞平地新年初陽。
天文館表示，日出時間除了因觀察地點的經緯度而有所不同，也會受到地理高度的影響。以台灣地區為例，在高度一百公尺處所看到的日出時間比平地提早約一分半鐘，到了一千公尺提早約六分半鐘，接近四千公尺的高山峰頂，日出則比平地提早十一分半鐘。而在小區域內，每向東一公里，日出時間就提早約二．四秒，每向南一公里則大約提早一．一秒，因此往東或往南走都可更快看到日出。
涵蓋全國3萬6千個地點
綜合以上資料，天文館利用Google Map製作「元旦曙光地圖」，讓民眾便於尋找適合看日出的地點，還製作了「二○一七年全國最早日出與曙光時間一覽表」，仔細列出全國三萬六千個地點可以看到日落和日出的精確時間。「元旦曙光地圖」網址：http://tamweb.tam.gov.tw/sunrise/2017sunrise.htm。
天文館提醒，想要準時見到第一道陽光，日出的方向不能有遮蔽物，因此曙光地圖中也特別提供了每個地點的日出方位做為參考。
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