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〈北部〉派出所百米內 4高職生狂砍學弟

2016-12-24

酒後看不順眼 刀傷見骨曾命危

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區埔心後火車站22日深夜發生高職進修部學生遭砍傷事件，17歲的張姓高二學生疑因看19歲的高一黃姓學弟不順眼，夥同16歲的張姓、陳姓、郭姓同班同學，4人分持安全帽、西瓜刀毆打、砍殺黃生，造成手臂、背部7處刀傷，幾乎深可見骨，黃生送醫後一度命危，搶救後脫離險境。

楊梅警分局草湳派出所在埔心火車站斜對面，4名男學生逞凶地點距離派出所不到100公尺，囂張的行徑讓過往民眾害怕不已，警方獲報後趕往，但逞凶的4名男學生已一哄而散，分騎2輛機車逃逸，警方調閱監視器以車追人，1小時內通知4名男學生到案，依殺人未遂罪嫌函送桃園地院少年法庭。

4名學生在警訊時供稱有喝酒，因為看黃姓學生不順眼才想教訓他，對於酒後下手太重而造成對方傷勢嚴重，表達悔意。

警方調查，被害人黃姓夜校生22日晚上放學後，騎車載友人到埔心火車站搭火車，兩人在後站的樓梯間聊天時，剛好遇到之前曾起口角的張姓學長，張生找來其他3人助陣，4人從機車內取出安全帽、西瓜刀，圍毆、砍殺黃生，黃生身中7刀、血流如注，現場血跡斑斑。

家長替孩子下跪道歉 未被接受

涉案學生的家長昨天中午趕到醫院加護病房外，幫孩子下跪道歉，但被害學生的姊姊見弟弟傷勢嚴重非常生氣，不願接受對方道歉。

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  • 4名夜校生看不順眼砍傷1名同校生，地上留下血跡斑斑。（記者李容萍攝）

    4名夜校生看不順眼砍傷1名同校生，地上留下血跡斑斑。（記者李容萍攝）

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