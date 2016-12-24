〈北部〉串聯四大據點 一粒麥子加入長照

2016-12-24

延伸長者照護範圍

〔記者王峻祺／花蓮報導〕長照2.0政策明年正式啟動，花蓮縣「卓溪鄉、玉里鎮社區整合照顧」單位，入選政府第一期試辦計畫，由門諾醫院承辦；民間團體一粒麥子基金會也同步串聯中南區四大據點，加入長照服務行列，盼能延伸長者照護範圍。

行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛強調，2.0政策就是要讓長輩不論城鄉差距，均能就近獲得尊嚴與自主性的「在地老化」照顧措施。

聯合成果展交流學習

一粒麥子基金會辦理社區關懷據點已超過十年時間，今年首度選在鳳林鎮老人日間照顧大樓舉行「關懷據點聯合成果展」，邀請社區長輩與民眾一起分享活動成果，並強調未來將串聯鳳林鎮鳳中社區、光復鄉馬太鞍社區、瑞穗鄉富民社區及卓溪鄉卓溪社區等四地，同步執行長照2.0政策。

一粒麥子花蓮服務中心主任江姿儀說，過去十年來，自鳳林以南等四處關懷據點，因距離較遠導致外出交通不便，相互交流學習機會不多，今年特地規劃聯合成果展，除迎接明年長照2.0的到來，還盼能讓長者分享參與心得，彼此相互激勵。

江姿儀說，關懷據點設立目的，主要是希望藉由規律活動與健康生活習慣，延緩年長者身心機能的退化，並降低對高成本長期照顧措施的需求，是實踐「在地老化」與「健康老化」目標的重要措施。

鳳中社區的八十四歲阿嬤劉美雲說，參與關懷據點後，讓生命充滿希望與活力，也重新養成開始運動的好習慣，更能定時和朋友一起做手工藝，分享手創心得，生活感覺相當充實！

許傳盛受邀出席成果展時表示，長輩只要能夠自主活動，都應該要有機會外出，甚至有事可做，例如過去曾在高雄辦理的「銀髮農園」活動，參與長輩都有一小塊土地能夠進行短期耕作，透過參與農事獲取更多健康身心。

他說，感謝一粒麥子基金會長期照護社區長者，讓長輩們能有充實快樂的生活，明年起即將實施的長照2.0政策，服務項目也從八項增加到十七項，政府現階段將會加緊招聘照顧人力，以利面對未來即將增長的照服人數。