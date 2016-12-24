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台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉耶誕晚會 羅東、宜市接力登場

2016-12-24

〔記者林敬倫、江志雄／宜蘭報導〕羅東中山公園今晚平安夜，將點亮七公尺高耶誕樹，並舉辦「愛與接納，點亮希望」晚會，另宜蘭市「愛在聖誕，愛在宜蘭︱耶誕音樂會」，明晚七點在丟丟噹森林廣場旁的童話公園登場，如果遇上雨天，則移師中山國小小巨蛋。

「愛與接納，點亮希望」由羅東鎮公所及代表會主辦，羅東基督長老教會承辦，晚間七點半開幕，有舞蹈表演、歌舞曲、二胡演奏節演目，羅東鎮長林姿妙等人預計八點五十分上台點燈，一起點亮希望，營造溫馨氛圍。

「愛在聖誕，愛在宜蘭︱耶誕音樂會」有宜蘭國小弦樂表演、原住民舞蹈，傳遞耶誕節歡樂氣氛，藝人何戎分享生命故事，主辦單位將透過影片介紹耶誕節由來。

宜蘭市長江聰淵期望透過教會、國小、原住民舞蹈、音樂，營造年節喜氣，歡迎大家來同歡。

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  • 羅東中山公園7公尺高的耶誕樹，將在今晚點燈。（記者江志雄攝）

    羅東中山公園7公尺高的耶誕樹，將在今晚點燈。（記者江志雄攝）

  • 「2016愛在聖誕，愛在宜蘭－聖誕音樂會」，明晚7點在宜市童話公園登場。（宜蘭市公所提供）

    「2016愛在聖誕，愛在宜蘭－聖誕音樂會」，明晚7點在宜市童話公園登場。（宜蘭市公所提供）

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