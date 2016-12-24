〈北部〉就任7周年 林聰賢：堅定對的政策
2016-12-24
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕縣長林聰賢明天屆滿七周年，針對農地農用、地價稅調漲等政策引發民怨，他強調，會堅定政策方向，加強與民眾溝通能力，這是縣府團隊最需面對的問題，未來將持續推行長照政策、穩定縣內財政，並積極爭取中央核定北宜直線鐵路；至於是否爭取入閣，他說：「謝謝關心。」
林聰賢表示，為了縣內永續核心價值，落實農地農用是縣府團隊一貫堅持，但部分政策執行，人員管理不當，會逐步調整回來，至於地價稅爭議，政策方向沒有錯，但執行細節有誤差，這部分也正在進行導正，加強與民眾的溝通，是團隊最急需面對的問題。
談到未來願景，林聰賢說，執政七年來，對於長照政策、縣府財政健全及觀光產業發展等，都有很大進展，會在原有基礎持續推展各項政策，並解決縣民最關心的交通問題，將持續向中央爭取鐵路高架化及直線鐵路等。
對於是否有入閣可能，林聰賢指出，謝謝關心，不回應假設性議題，現階段就是把縣政做好。
民進黨議會黨團總召張秋明說，縣府團隊在農地農用與地價稅調漲等政策，考慮的確欠缺周延，才會讓原本要解決問題的政策，反而製造更多問題；國民黨團書記長陳鴻禧指出，林聰賢七年來沒有實際政績，民調越來越差，農地農用、地價稅調漲等政策，都需要好好檢討；無黨籍議員薛呈懿表示，縣府政策方向正確，但政策配套及縣府團隊應對能力不足，才會引發爭議。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 林聰賢
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
新豐》演訓轟海 漁民爭補償嗆癱瘓
新竹縣新豐鄉漁民不滿國軍坑子口靶場演訓，造成數十年來漁業權受限，卻未獲得應有補償，發起連署陳情，建請政府儘速妥善處理，否則不排除阻撓射擊，並…
網友回應
熱門新聞
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- 淡水漁人碼頭煙火秀 今晚登場
- 為聽障生開扇藝術窗 潘元石獲頒台南文化獎
- 突然尿不出來 恐感冒藥引起的
- 騎偷來的卡打車上派出所洗澡 自投羅網
- 中投欣裕台附隨組織案 國民黨敗訴
- 黃子佼懸空劈腿 大嘆錢難賺
- 德國恐攻案 另3名嫌犯在突尼西亞落網
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- MLB》全大聯盟臂力第2好 勇士9.8億綁金手套外野
- 經國管理學院 22歲女學生墜樓已無氣息
- 趕路聲援師弟 男星車禍重傷
- （影音）5566、Energy當年太狂 五月天《小護士》致敬
- 鍾小平展開罷免柯P連署 稱要讓比賽快點結束
- 耶誕假期酒後想「來一發」 醫師提醒：別喝太多
- 五月天重現求婚 冠佑愛妻抱女比讚
- 咘咘Mia合體 聖誕look萌度爆表
- 柯P：把今天的工作做好，就是連任的最好準備
- 羅智強參選北市 自稱「國民黨贏面非常大」
- 中島美嘉平安夜在台開唱 旋轉木馬上獻美聲逼哭粉絲
- 中租辜仲立秀舞技 妻辜周靖華搞笑賀節影片「回敬」
- 上班族刮中500萬 歸功愛女笑容招財
- 張小筑粉絲破70萬 大跳新垣結衣超甜「戀愛舞」
- 送夕陽迎曙光 ／元旦連假 風景區迎賓
- 買毒黑吃黑 搶了手機改賣毒
- MLB》超狂！ 他35天轉隊5次寫大聯盟紀錄
- 蘇起：美中關係不好不壞 對台最有利
- 中國封殺令依舊 盧廣仲濟南演唱臨時被取消
- 小姐哪位？周蕙招牌鳳眼消失 甜美大眼粉絲認不出
- 大溪高中5死工安意外 市府提供捐款專戶
- 兄弟新帥出爐 「美」 極了
- 小小說 平井先生
- 2018想拚連任 柯P自爆最大的牽掛是...
- 洪秀柱通過黨魁提前選舉 吳敦義轟影響團結
- 左營警逮八年級車手 領贓款10多萬
- 林萬億：18％分年砍 最晚6年退場
- 年金分區座談 將討論四「地板」方案
- 男「自宮」攔路求救 拒醫接回命根子
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉就任7周年 林聰賢：堅定對的政策
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分