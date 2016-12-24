〈北部〉就任7周年 林聰賢：堅定對的政策

2016-12-24

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕縣長林聰賢明天屆滿七周年，針對農地農用、地價稅調漲等政策引發民怨，他強調，會堅定政策方向，加強與民眾溝通能力，這是縣府團隊最需面對的問題，未來將持續推行長照政策、穩定縣內財政，並積極爭取中央核定北宜直線鐵路；至於是否爭取入閣，他說：「謝謝關心。」

林聰賢表示，為了縣內永續核心價值，落實農地農用是縣府團隊一貫堅持，但部分政策執行，人員管理不當，會逐步調整回來，至於地價稅爭議，政策方向沒有錯，但執行細節有誤差，這部分也正在進行導正，加強與民眾的溝通，是團隊最急需面對的問題。

談到未來願景，林聰賢說，執政七年來，對於長照政策、縣府財政健全及觀光產業發展等，都有很大進展，會在原有基礎持續推展各項政策，並解決縣民最關心的交通問題，將持續向中央爭取鐵路高架化及直線鐵路等。

對於是否有入閣可能，林聰賢指出，謝謝關心，不回應假設性議題，現階段就是把縣政做好。

民進黨議會黨團總召張秋明說，縣府團隊在農地農用與地價稅調漲等政策，考慮的確欠缺周延，才會讓原本要解決問題的政策，反而製造更多問題；國民黨團書記長陳鴻禧指出，林聰賢七年來沒有實際政績，民調越來越差，農地農用、地價稅調漲等政策，都需要好好檢討；無黨籍議員薛呈懿表示，縣府政策方向正確，但政策配套及縣府團隊應對能力不足，才會引發爭議。