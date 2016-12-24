〈北部〉明年續辦？ 縣府：待議

2016-12-24

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣明年是否續辦國小正式教師甄選？縣府教育處說，將調查師生比及實際需求，深入研議。

少子化衝擊，宜蘭縣國小正式教師十二年未開缺，若以停招的民國九十三年當基準，當年全縣國小學生數約四萬人，目前剩下兩萬一千多人，新生更是逐年遞減，現在六年級學生總數尚有四千一百人，一年級只有三千兩百多人。

教育處說，縣內國小正式教師兩千一百四十七人，考量少子化趨勢，不能貿然開缺，已請各校回報教師人力，縣府再依照相關數據，評估明年是否辦理甄選。

羅東鎮林姓家長表示，近幾年小學出現教師退休潮，主管機關應適度補充生力軍，確保學生的受教權。