〈北部〉宜蘭國小教甄榜首 賴玉帆「流浪」11年

2016-12-24

〔記者江志雄／宜蘭報導〕停招十二年後，宜蘭縣今年開出十七個國小正式教師缺，吸引三百四十二人報考，其中競爭最激烈的普通缺兩百廿三人爭八個缺，當過十一年流浪教師的賴玉帆獲最高分錄取，他鼓勵其他流浪教師，機會是留給準備好的人，不要輕言放棄。

宜蘭縣在民國九十三年錄取廿二名正式教師後，自此停招十二年，今年七月才又辦理甄選，有普通缺、內城缺、輔導缺、原鄉缺；三十四歲的宜蘭子弟賴玉帆以八十．五八分錄取普通缺榜首，已分發到員山鄉七賢國小任教。

賴玉帆畢業於台東師院數學教育系，九十四年實習後，宜蘭縣國小正式老師已不開缺，曾到台北、桃園、花蓮等地參加甄選，有年台北開出廿個缺，竟有一萬人報名，對他而言，想要擠進校園窄門難如登天，也因屢戰屢敗愈考愈沒信心。

賴玉帆淪為流浪教師後，白天四處代課兼課，跑遍大半個宜蘭，晚上到補習班上課，白天上午七點出門，晚間十點才返家；昔日恩師、現任壯圍鄉古亭國小校長黃賜福開辦讀書會，邀請各領域教師友人，傳授班級經營、分享教學現場心得，幫賴玉帆累積實力，鼓舞他勇往直前。

教師甄選前夕，賴玉帆在黃賜福等人協助下製作教具、教學模擬，做最後衝刺，他也不負眾望，順利通過兩階段考試金榜題名，結束十一年「流浪」生涯，完成當正式老師心願。

賴玉帆的座右銘「相信自己，從不懷疑」，期勉想參加甄試的流浪教師們，勇敢接受歷練汲取養分，多一份準備就多一份機會，走過漫漫長路後，終點就在眼前，冬天已經來到，春天還會遠嗎？