〈北部〉宜蘭食安檢驗中心揭牌 1天有結果
可檢測300多項農藥成分
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣食安檢驗中心昨在縣衛生局揭牌成立，縣長林聰賢並與國立宜蘭大學、杏輝藥品簽訂食品安全檢驗合作備忘錄；林聰賢說，以前食品都要送台北檢驗，需花費近一週時間，現在有了檢驗中心，一天內即可有結果，可加速檢驗流程，對食安做更有效把關。
過去縣內農產品、畜產品、漁產品、學校營養午餐食材及市售食品等檢驗監測系統，分散於縣府農業處、動植物防疫所、漁管所、環保局、教育處及衛生局等各單位，且九成以上的檢驗須送中央處理，作業流程須耗時近一週。
「食在健康～食權幸福」宜蘭縣食安檢驗中心成立，林聰賢指出，監測中心的建立能整合各局處業務，對食安做全方位把關，並大幅縮短檢驗時程，僅需一天就能知道結果，且能針對三百多項農藥成分進行檢驗，加工食品的漂白劑、防腐劑、色素等添加物，也都難逃「法眼」。
幅射污染食品也不放過
林聰賢說，如果添加物或農藥違規超標，就會立即要求業者下架或銷毀，可於第一時間有效回收；檢驗中心還有一套「高靈敏幅射汙染檢測儀」，能篩檢食品是否被幅射污染，對縣民食安做更好保障。
與宜大、杏輝簽約合作
昨天的揭牌儀式，縣內農、漁、畜、環境保護、教育及加工業者代表，都到場宣示維護食安決心；林聰賢並與宜大校長吳柏青、杏輝藥品總經理白友烺簽訂合作備忘錄。林聰賢表示，宜大與杏輝都是縣內擁有檢驗資源的單位，簽訂備忘錄後，檢驗中心若能量不足，宜大與杏輝都會適時伸援。
吳柏青指出，成立檢驗中心是最後把關機制，但要把食安做好，不能單靠需花費大量經費的檢驗流程，從源頭管理才是最重要，這需要所有食品業者共同發揮良心，加強自主把關。
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