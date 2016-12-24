〈北部〉窯烤披薩爐啟用 學生開心動手做

2016-12-24

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市正濱國中昨天舉辦手工窯烤披薩開窯典禮，在校園內飄出陣陣披薩香氣，學子開心不已；校長張文雄說，年輕學生喜歡吃披薩，未來學校的家政課，可以多一種學習。

昨天的手工窯烤披薩爐啟用後，隨即由莊敬高職的餐飲科教師阮紘榮與助教，帶領正濱學生手做窯烤披薩，與學校的老師、同學分享。

張文雄校長說，感謝中正區公所協助與校外人士贊助，在校園內打造兩座手工窯烤披薩爐，昨天包含中正區公所區長李吉清、市議員秦鉦、呂美玲與基隆市家長會聯合會總會長李進雄等人到場，主持手工窯烤披薩烤爐啟用。

張文雄表示，因為年輕人對於披薩較有興趣，學校因緣際會下，得以打造手工窯烤披薩烤爐，希望能夠滿足學子學習與吃美食的喜悅；昨天烤爐啟用後，共有兩班、四十位學生，立即將披薩麵皮加上自己想吃的餡料，一切準備妥當，就放在鐵板上送進烤爐烤披薩。

張文雄說，除了學生可以輪流烤披薩，未來也會與社區活動結合，讓長者也有機會吃到手做披薩。