〈北部〉陳福海︰希望施政讓鄉親感動

2016-12-24

〔記者吳正庭／金門報導〕電子媒體民調，施政兩年滿意度居全國第四名的金門縣長陳福海表示，或許他不是很優秀，但主持縣政很用心，希望每一個施政，都可以讓鄉親感動。

陳福海日前為金鑽婚夫妻舉辦表揚大會，同時慶祝就職兩週年，他再三感謝全體鄉親的支持，同時將功勞歸功於各鄉鎮長、代表會主席，村里長和縣議會議長洪麗萍率領的全體縣議員，用心協助全力推動地方建設。

陳福海昨率縣府團隊，循小三通前往廈門，搭機直飛北京，參加今天的「台灣八縣市農特產品展銷暨旅遊推介洽談會」，將力推金門觀光、行銷高粱酒，並爭取金門生產的安全蔬果等農產品輸往中國市場。