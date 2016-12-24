〈北部〉賞「星空草原」 下載APP傳「電波密碼」
2016-12-24
〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆擁恆文創園區收集三百萬片廢棄光碟，打造光碟版「星空草原」，園區裡還設置了衛星接收發射器，民眾只要下載APP就可將夢想和心願，上傳到迢迢銀河的星際，讓民眾美夢成真。
擁恆文創園區去年請藝術家王振瑋，以四百萬支「生活廢棄物」寶特瓶打造了星空草原地景藝術，今年由台中廿號倉庫駐村藝術家羅詠聖，以三百萬片「科技時代廢棄物」的光碟，重新打造光碟版的星空草原。
典藏記憶光碟的故事
羅詠聖指出，隨科技進步，資料儲存方式從燒錄VCD、DVD燒，演進到儲存硬碟、隨身碟或記憶卡，歌手發片也逐漸採線上下載了，每位民眾家中都有廢棄的舊光碟，不知道怎麼處理，因此，擁恆文創園區回收舊光碟，重新再利用，也典藏記憶光碟的故事，成為地球上最強的意念磁場。
夢想心連星主題館有趣
有趣的是，文創園區裡設置有「夢想心連星」主題館，讓民眾一窺星際奧秘之外，在星空草原中央，設置了一座衛星接收發射器，民眾參觀星空草原時，下載APP之後，寫下自己的夢想和心願發送出去，最新科技會將夢想或願望轉換成電波密碼，發射到星際，同時會列印成明信片保存或寄送給親友。
為了讓心願或夢想實現，APP會持續追蹤、推播夢想旅程，提醒民眾堅持朝夢想前進。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
新豐》演訓轟海 漁民爭補償嗆癱瘓
新竹縣新豐鄉漁民不滿國軍坑子口靶場演訓，造成數十年來漁業權受限，卻未獲得應有補償，發起連署陳情，建請政府儘速妥善處理，否則不排除阻撓射擊，並…
網友回應
熱門新聞
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- 「耶誕搖滾桃樂夜」登場 中壢中正公園開PA
- 張藝興從不對粉絲說「我愛你」 原因超暖心
- 吃金正恩送的魚 北韓軍隊驚傳集體腹瀉
- 柯P兩年做了什麼？ VR360影片看見「西區翻轉」
- 大S剪掉招牌長髮 短髮造型撞臉小S
- 女學生跳樓輕生 疑因走不出車禍傷痛
- 賣散裝蛋 包材只能用一次
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- 耶誕送溫情 台中市長林佳龍訪恩友中心
- 最想共度耶誕節韓星 男女冠軍是他們！
- 首屆美濃好豆季開跑 鄉親重溫摘毛豆
- 屢偷錢勸不聽 虎媽罰男童 全裸跪路邊
- 斯容體驗四腳獸 激情過後留齒痕
- （影音）陶晶瑩停炒舒淇孕肚肚梗 加拉張震洗白
- 學生模仿納粹 以色列駐台代表：震驚與遺憾
- 冬颱納坦躍升強颱 外圍水氣下週影響台灣
- 歐股持平 銀行股成焦點
- 台韓互訪人次今年突破160萬 明年力拚200萬
- 棄政大外交當警官 抓賭博電玩不手軟
- 日租套房納管 無照還刊廣告必罰
- 小豬真情告白周揚青 「盡心盡力」放閃
- 表態參選北市長！羅智強：分三階段進行
- 自由談》一例一休咒語才剛發作而已
- 無以酩狀》Wine Spodiodi：《浪蕩世代》垮掉的一個世代
- 荷癌末童彩繪指甲大挑戰 為病童募款逾4千萬
- 粉絲撞臉阿信出沒小巨蛋 神複製圓眼貓嘴相似度99％
- 公車多一班 學生不必早出門
- 義助麟洛失親兄弟 捐款帳戶成立
- 蔡其昌邀企業 耶誕贈書到偏鄉
- 五月天重現求婚 冠佑愛妻抱女比讚
- 為何要李妍憬賠50萬？小黃運將說…
- 「地兜位？」高職生尋回台灣老地名的故事
- 高中生扮納粹 府：追究校方責任
- （影音）五月天認發福 遭虧歌迷是存款機
- 田中實加否認捏造灣生身世 稱為保護家人 難提實證
- 大鵬灣水幕光雕平安夜點亮！ 遊客又驚又喜
- 棒球》OB賽前先嗆聲 陳冠宇「秘密武器」對決王柏融
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉賞「星空草原」 下載APP傳「電波密碼」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分