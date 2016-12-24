〈北部〉賞「星空草原」 下載APP傳「電波密碼」

2016-12-24

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆擁恆文創園區收集三百萬片廢棄光碟，打造光碟版「星空草原」，園區裡還設置了衛星接收發射器，民眾只要下載APP就可將夢想和心願，上傳到迢迢銀河的星際，讓民眾美夢成真。

擁恆文創園區去年請藝術家王振瑋，以四百萬支「生活廢棄物」寶特瓶打造了星空草原地景藝術，今年由台中廿號倉庫駐村藝術家羅詠聖，以三百萬片「科技時代廢棄物」的光碟，重新打造光碟版的星空草原。

典藏記憶光碟的故事

羅詠聖指出，隨科技進步，資料儲存方式從燒錄VCD、DVD燒，演進到儲存硬碟、隨身碟或記憶卡，歌手發片也逐漸採線上下載了，每位民眾家中都有廢棄的舊光碟，不知道怎麼處理，因此，擁恆文創園區回收舊光碟，重新再利用，也典藏記憶光碟的故事，成為地球上最強的意念磁場。

夢想心連星主題館有趣

有趣的是，文創園區裡設置有「夢想心連星」主題館，讓民眾一窺星際奧秘之外，在星空草原中央，設置了一座衛星接收發射器，民眾參觀星空草原時，下載APP之後，寫下自己的夢想和心願發送出去，最新科技會將夢想或願望轉換成電波密碼，發射到星際，同時會列印成明信片保存或寄送給親友。

為了讓心願或夢想實現，APP會持續追蹤、推播夢想旅程，提醒民眾堅持朝夢想前進。