〈北部〉完成城市再生 林右昌爭取連任

2016-12-24

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌昨天下午舉行就職兩週年記者會，林右昌以「基隆-未來進行式」為題，對外說明基隆未來發展願景暨施政成果；林右昌並公開表態爭取連任，矢言要在自己手中完成城市改造與再生。

林右昌一上台就報佳音，林右昌說，今年生育津貼已經再度用完，將動用預備金支應，今年預估新生兒將超過兩千五百人，從出生人口持續增加來看，可見大家對基隆更有信心。

林右昌表示，過去兩年可以用「按部就班、向上提升、恢復信心、讓基隆的未來充滿希望」做總結，強調市政建設雖然有了成果，但還需要更加努力。

林右昌指出，農曆年後東岸停車場商場建置完成，嶄新的商場將提供最好的消費點；明年中，火車站南廣場建置完成，孝四路上的中山橋引道拆除，一○七上半年城際轉運站也將完工，屆時國光客運拆除、忠一路直通中山一、二路，市中心將會有一番新面貌。至於軍港遷移案，港務公司已編列預算，從明年開始執行代建代拆，預定四年到四年半完成。

由於國民黨謝立功、議長宋瑋莉皆表態有意參選市長，外界關切林右昌連任一事，林右昌表示，對於更多人願意付出努力，這是值得鼓勵；他自參選市長開始，最大的願望，就是希望親手完成基隆的改造及再生，這是他對自己的期許，也是對市民的承諾，因此競選連任對他而言是「責無旁貸」，也會全力爭取。

對於林右昌兩年來的表現，國民黨議員張芳麗表示，她感覺不出來基隆有何改變，老百姓也感覺不出來，至於民調攀升這是隨著市民的喜好做決定，有沒有那麼好，兩年後選舉就知道。

民進黨議員施世明說，這兩年來市府團隊是上緊發條，基隆的改變民眾有目共睹、也展現在雜誌民調上；他希望在野黨議員多多支持，讓市府全力建設。無黨籍議員張耿輝說，民調攀升是值得恭喜，但他提醒市長，民調只能參考，市民最關心的就業機會、招商及產業進駐投資，希望市長再加把勁。