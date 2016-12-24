〈北部〉完成城市再生 林右昌爭取連任
〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌昨天下午舉行就職兩週年記者會，林右昌以「基隆-未來進行式」為題，對外說明基隆未來發展願景暨施政成果；林右昌並公開表態爭取連任，矢言要在自己手中完成城市改造與再生。
林右昌一上台就報佳音，林右昌說，今年生育津貼已經再度用完，將動用預備金支應，今年預估新生兒將超過兩千五百人，從出生人口持續增加來看，可見大家對基隆更有信心。
林右昌表示，過去兩年可以用「按部就班、向上提升、恢復信心、讓基隆的未來充滿希望」做總結，強調市政建設雖然有了成果，但還需要更加努力。
林右昌指出，農曆年後東岸停車場商場建置完成，嶄新的商場將提供最好的消費點；明年中，火車站南廣場建置完成，孝四路上的中山橋引道拆除，一○七上半年城際轉運站也將完工，屆時國光客運拆除、忠一路直通中山一、二路，市中心將會有一番新面貌。至於軍港遷移案，港務公司已編列預算，從明年開始執行代建代拆，預定四年到四年半完成。
由於國民黨謝立功、議長宋瑋莉皆表態有意參選市長，外界關切林右昌連任一事，林右昌表示，對於更多人願意付出努力，這是值得鼓勵；他自參選市長開始，最大的願望，就是希望親手完成基隆的改造及再生，這是他對自己的期許，也是對市民的承諾，因此競選連任對他而言是「責無旁貸」，也會全力爭取。
對於林右昌兩年來的表現，國民黨議員張芳麗表示，她感覺不出來基隆有何改變，老百姓也感覺不出來，至於民調攀升這是隨著市民的喜好做決定，有沒有那麼好，兩年後選舉就知道。
民進黨議員施世明說，這兩年來市府團隊是上緊發條，基隆的改變民眾有目共睹、也展現在雜誌民調上；他希望在野黨議員多多支持，讓市府全力建設。無黨籍議員張耿輝說，民調攀升是值得恭喜，但他提醒市長，民調只能參考，市民最關心的就業機會、招商及產業進駐投資，希望市長再加把勁。
看更多！請加入自由時報粉絲團
新竹縣新豐鄉漁民不滿國軍坑子口靶場演訓，造成數十年來漁業權受限，卻未獲得應有補償，發起連署陳情，建請政府儘速妥善處理，否則不排除阻撓射擊，並…
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- 淡水漁人碼頭煙火秀 今晚登場
- 為聽障生開扇藝術窗 潘元石獲頒台南文化獎
- 突然尿不出來 恐感冒藥引起的
- 騎偷來的卡打車上派出所洗澡 自投羅網
- 中投欣裕台附隨組織案 國民黨敗訴
- 黃子佼懸空劈腿 大嘆錢難賺
- 德國恐攻案 另3名嫌犯在突尼西亞落網
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- MLB》全大聯盟臂力第2好 勇士9.8億綁金手套外野
- 經國管理學院 22歲女學生墜樓已無氣息
- 趕路聲援師弟 男星車禍重傷
- （影音）5566、Energy當年太狂 五月天《小護士》致敬
- 鍾小平展開罷免柯P連署 稱要讓比賽快點結束
- 耶誕假期酒後想「來一發」 醫師提醒：別喝太多
- 五月天重現求婚 冠佑愛妻抱女比讚
- 咘咘Mia合體 聖誕look萌度爆表
- 柯P：把今天的工作做好，就是連任的最好準備
- 羅智強參選北市 自稱「國民黨贏面非常大」
- 中島美嘉平安夜在台開唱 旋轉木馬上獻美聲逼哭粉絲
- 中租辜仲立秀舞技 妻辜周靖華搞笑賀節影片「回敬」
- 上班族刮中500萬 歸功愛女笑容招財
- 張小筑粉絲破70萬 大跳新垣結衣超甜「戀愛舞」
- 送夕陽迎曙光 ／元旦連假 風景區迎賓
- 買毒黑吃黑 搶了手機改賣毒
- MLB》超狂！ 他35天轉隊5次寫大聯盟紀錄
- 蘇起：美中關係不好不壞 對台最有利
- 中國封殺令依舊 盧廣仲濟南演唱臨時被取消
- 小姐哪位？周蕙招牌鳳眼消失 甜美大眼粉絲認不出
- 大溪高中5死工安意外 市府提供捐款專戶
- 兄弟新帥出爐 「美」 極了
- 小小說 平井先生
- 2018想拚連任 柯P自爆最大的牽掛是...
- 洪秀柱通過黨魁提前選舉 吳敦義轟影響團結
- 左營警逮八年級車手 領贓款10多萬
- 林萬億：18％分年砍 最晚6年退場
- 年金分區座談 將討論四「地板」方案
- 男「自宮」攔路求救 拒醫接回命根子
標題：〈北部〉完成城市再生 林右昌爭取連任
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email