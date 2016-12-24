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〈北部〉就職2週年 林右昌︰解決打死結舊案

2016-12-24

記者俞肇福、林欣漢／專訪

市民有信心 市府受鼓舞

林右昌接受本報專訪表示，就任市長這兩年最開心看到的，是讓市民對基隆未來的發展有信心、有期待，最重要的是也願意出一份力，讓市府團隊受到很大的鼓舞。

而多年沉疴，幾十年無法解決、這些打死結的舊案子，林右昌上任後一個一個把結解開逐一處理，他說，基層公務員依法行政並沒有錯，但是市長親自到第一線和民眾溝通，真正了解民眾的需求、問題是什麼，再一一幫人民解決；講了一、廿年的中山一、二路拓寬的拆遷戶問題、公車修車廠問題，就是這樣完成，「幫人民解決問題，就是幫自己解決問題」。

做比說重要 沒把握不說

不過執政二年來，林右昌為議員們詬病的，就是缺乏溝通，以新市政大樓選址為例，議員們在定期大會才知道市府規劃在公車修理廠蓋新市政大樓。林右昌對此則解釋，很多事情，他寧可有八十分或九十分以上的把握，才會講；這兩年來，他講出去的話基本上都做得到，才能逐步累積民眾對市府的信心，「為政者最糟糕的是話說在前頭，但做不到，因此，做比說重要」。

任內時間 解決結構問題

回首過去二年的各項考驗，林右昌說，沒有氣餒，但要加強的地方很多，會在任內有限的時間盡力解決基隆的結構問題；林右昌說，大家肯定的宜蘭經驗、高雄經驗，這些都是在歷任市長一棒接一棒，市政規劃做了二十年以上，才有現今成果。林右昌說，他要為基隆的發展創造有利條件，而這些條件就像堆積木一樣，一塊一塊的堆疊起來，等到各項條件都足夠，資源自然就會源源不絕進來。

要與中央建設 綁在一起

面對未來兩年任期，還有哪些需要努力？林右昌強調，要因勢利導借力使力；基隆市必須與中央的建設、計劃綁在一起，如此一來，市府預算未增加，卻可以做到很多事，他形容這是「輕蠅附驥」，就像是文化部補助八．七億元「大基隆歷史場景再現整合計畫」為例，就是為基隆量身定作。

「我很急！但很多東西急也急不來。」他有把握會按部就班實踐對基隆人的承諾。

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  • 市長林右昌接受本報專訪表示，幫人民解決問題，就是幫自己解決問題。 （記者林欣漢攝）

    市長林右昌接受本報專訪表示，幫人民解決問題，就是幫自己解決問題。 （記者林欣漢攝）

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