〈北部〉就職2週年 林右昌︰解決打死結舊案
記者俞肇福、林欣漢／專訪
市民有信心 市府受鼓舞
林右昌接受本報專訪表示，就任市長這兩年最開心看到的，是讓市民對基隆未來的發展有信心、有期待，最重要的是也願意出一份力，讓市府團隊受到很大的鼓舞。
而多年沉疴，幾十年無法解決、這些打死結的舊案子，林右昌上任後一個一個把結解開逐一處理，他說，基層公務員依法行政並沒有錯，但是市長親自到第一線和民眾溝通，真正了解民眾的需求、問題是什麼，再一一幫人民解決；講了一、廿年的中山一、二路拓寬的拆遷戶問題、公車修車廠問題，就是這樣完成，「幫人民解決問題，就是幫自己解決問題」。
做比說重要 沒把握不說
不過執政二年來，林右昌為議員們詬病的，就是缺乏溝通，以新市政大樓選址為例，議員們在定期大會才知道市府規劃在公車修理廠蓋新市政大樓。林右昌對此則解釋，很多事情，他寧可有八十分或九十分以上的把握，才會講；這兩年來，他講出去的話基本上都做得到，才能逐步累積民眾對市府的信心，「為政者最糟糕的是話說在前頭，但做不到，因此，做比說重要」。
任內時間 解決結構問題
回首過去二年的各項考驗，林右昌說，沒有氣餒，但要加強的地方很多，會在任內有限的時間盡力解決基隆的結構問題；林右昌說，大家肯定的宜蘭經驗、高雄經驗，這些都是在歷任市長一棒接一棒，市政規劃做了二十年以上，才有現今成果。林右昌說，他要為基隆的發展創造有利條件，而這些條件就像堆積木一樣，一塊一塊的堆疊起來，等到各項條件都足夠，資源自然就會源源不絕進來。
要與中央建設 綁在一起
面對未來兩年任期，還有哪些需要努力？林右昌強調，要因勢利導借力使力；基隆市必須與中央的建設、計劃綁在一起，如此一來，市府預算未增加，卻可以做到很多事，他形容這是「輕蠅附驥」，就像是文化部補助八．七億元「大基隆歷史場景再現整合計畫」為例，就是為基隆量身定作。
「我很急！但很多東西急也急不來。」他有把握會按部就班實踐對基隆人的承諾。
看更多！請加入自由時報粉絲團
新竹縣新豐鄉漁民不滿國軍坑子口靶場演訓，造成數十年來漁業權受限，卻未獲得應有補償，發起連署陳情，建請政府儘速妥善處理，否則不排除阻撓射擊，並…
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- 淡水漁人碼頭煙火秀 今晚登場
- 為聽障生開扇藝術窗 潘元石獲頒台南文化獎
- 突然尿不出來 恐感冒藥引起的
- 騎偷來的卡打車上派出所洗澡 自投羅網
- 中投欣裕台附隨組織案 國民黨敗訴
- 黃子佼懸空劈腿 大嘆錢難賺
- 德國恐攻案 另3名嫌犯在突尼西亞落網
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- MLB》全大聯盟臂力第2好 勇士9.8億綁金手套外野
- 經國管理學院 22歲女學生墜樓已無氣息
- 趕路聲援師弟 男星車禍重傷
- （影音）5566、Energy當年太狂 五月天《小護士》致敬
- 鍾小平展開罷免柯P連署 稱要讓比賽快點結束
- 耶誕假期酒後想「來一發」 醫師提醒：別喝太多
- 五月天重現求婚 冠佑愛妻抱女比讚
- 咘咘Mia合體 聖誕look萌度爆表
- 柯P：把今天的工作做好，就是連任的最好準備
- 羅智強參選北市 自稱「國民黨贏面非常大」
- 中島美嘉平安夜在台開唱 旋轉木馬上獻美聲逼哭粉絲
- 中租辜仲立秀舞技 妻辜周靖華搞笑賀節影片「回敬」
- 上班族刮中500萬 歸功愛女笑容招財
- 張小筑粉絲破70萬 大跳新垣結衣超甜「戀愛舞」
- 送夕陽迎曙光 ／元旦連假 風景區迎賓
- 買毒黑吃黑 搶了手機改賣毒
- MLB》超狂！ 他35天轉隊5次寫大聯盟紀錄
- 蘇起：美中關係不好不壞 對台最有利
- 中國封殺令依舊 盧廣仲濟南演唱臨時被取消
- 小姐哪位？周蕙招牌鳳眼消失 甜美大眼粉絲認不出
- 大溪高中5死工安意外 市府提供捐款專戶
- 兄弟新帥出爐 「美」 極了
- 小小說 平井先生
- 2018想拚連任 柯P自爆最大的牽掛是...
- 洪秀柱通過黨魁提前選舉 吳敦義轟影響團結
- 左營警逮八年級車手 領贓款10多萬
- 林萬億：18％分年砍 最晚6年退場
- 年金分區座談 將討論四「地板」方案
- 男「自宮」攔路求救 拒醫接回命根子
標題：〈北部〉就職2週年 林右昌︰解決打死結舊案
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email