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〈中部〉聖誕復古PA 中區變歡樂城

2016-12-24

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市觀光旅遊業者首次團結自辦活動，針對海外旅客包裝「聖誕復古PA@Taichung」，廿三日遊客身著聖誕復古裝扮集體在中區街道踩街，體驗古早味小吃，國人旅遊也有多項抽獎好康，觀旅局長陳盛山變裝迎賓，雪花片片，有如歡樂城。

8家文創旅店推套裝行程

觀光旅遊局邀集舊城區八家文創旅店，針對入境旅客包裝三天兩夜套裝遊程，台中文創旅店各自精心妝點不同主題的聖誕復古風格佈置，包括暖心風、京都風、上海風、懷舊鐵路風、制服風等，各具特色，遊客們十分興奮。

「聖誕復古PA@Taichung」廿三日以「聖誕微旅行專車」揭開序幕，帶領國際旅客遊覽國家歌劇院、秋紅谷、草悟道等知名景點，並由聖誕老人騎著復古叭噗腳踏車，在市役所、舊火車站等定點快閃發送客製化的叭噗冰淇淋。

踩街體驗古早味小吃

傍晚開始進行古早味復古美食小吃體驗、中區街道復古踩街及自由路商圈傳統糕餅巡禮，聖誕復古變裝派對則壓軸登場，海外旅客穿著聖誕或復古裝扮、品嚐道地傳統小吃，不停拍照，大喊新奇有趣，共享溫馨歡樂又有文創味的聖誕氣息。

陳盛山說，近年來中區在年輕人與特色懷舊店面進駐後，搭配此區特有的文化歷史，形成一個令人想駐足停留、細細品味的懷舊文創區域，這次國際遊客來感受舊城魅力後，將讓中市觀光旅宿業者搶得「中進中出」國際旅遊商機！

國內旅客與這些旅店的合照上傳「聖誕復古party at Taichung」活動粉絲專頁及打卡，當日活動結束並抽出「一年份的台中文創旅店早餐券」、半自助晚餐券、沐浴旅遊組、文創旅店住宿券等多項聖誕好禮，讓國旅客人走訪文創旅店也能復古變裝拿大獎。

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  • 中區文創旅店主辦「聖誕復古PA」，遊客以聖誕復古裝扮踩街，夜裡有如歡樂城。（記者黃鐘山攝）

    中區文創旅店主辦「聖誕復古PA」，遊客以聖誕復古裝扮踩街，夜裡有如歡樂城。（記者黃鐘山攝）

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