〈中部〉捷運藍線只到干城 太平人反彈

2016-12-24

規劃同意到太平 評估竟只到干城

〔記者何宗翰、張菁雅／台中報導〕台中捷運藍線經交通部通過評估，但昨天不少太平人一早看報紙紛紛傻眼，原本說好延伸到屯區藝文中心的藍線，如今只到干城，引起太平地區民眾反彈，市議員李麗華也要求市府給個交代。交通局長王義川回應，屯區人口密集，交通量大，市府已規劃一條屯區捷運，明年將追加預算，進行可行性研究。

議員：不排除發動民眾包圍市府抗爭

「太平的捷運在哪裡？不見了啦！」李麗華表示，很多太平的企業界和好朋友一早看到報紙都很生氣、很憤慨，當初捷運藍線規劃時，就爭取延長到太平屯區藝文中心，交通局長王義川也答應，捷運未建設前，捷運公車也會從台中火車站延到太平屯區藝文中心，但現在公車沒了，交通部通過的評估只到干城，地方當然不滿。

李麗華說，太平有十八．六萬人，加上流動人口約有三十萬，何況新光重劃區正大興土木，人口相當密集，捷運延到太平，太平北邊的北屯、西邊的東區都能受益，因此要求交通局重視，否則不排除發動民眾包圍市府、交通局抗爭。

交局：規劃屯區捷運 明年追加預算

王義川則表示，大里、霧峰、太平地區快速成長，亟需捷運系統，因此除雙港輕軌延伸至大里、霧峰的計畫外，市府也提出屯區捷運計畫，路線從捷運綠線大慶站往南到大里、霧峰、太平，再轉至綠線松竹站，全長約十五公里，與綠線形成環狀路網。

交通局在一○六年度總預算編列「台中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究」費用一千萬元，在市議會審查時，被認為雙港輕軌將延伸至大里、霧峰，議會已通過延伸路線的可行性研究費用，結果還沒出來，交通局不該又提另一筆可行性研究預算，因此將這一千萬元刪除。

王義川說，這筆預算就是要規劃屯區捷運（或稱大平霧捷運）路線，交通局預計明年二月提出追加預算，希望議會支持，以早日啟動屯區捷運計畫。