〈中部〉捷運藍線只到干城 太平人反彈
規劃同意到太平 評估竟只到干城
〔記者何宗翰、張菁雅／台中報導〕台中捷運藍線經交通部通過評估，但昨天不少太平人一早看報紙紛紛傻眼，原本說好延伸到屯區藝文中心的藍線，如今只到干城，引起太平地區民眾反彈，市議員李麗華也要求市府給個交代。交通局長王義川回應，屯區人口密集，交通量大，市府已規劃一條屯區捷運，明年將追加預算，進行可行性研究。
議員：不排除發動民眾包圍市府抗爭
「太平的捷運在哪裡？不見了啦！」李麗華表示，很多太平的企業界和好朋友一早看到報紙都很生氣、很憤慨，當初捷運藍線規劃時，就爭取延長到太平屯區藝文中心，交通局長王義川也答應，捷運未建設前，捷運公車也會從台中火車站延到太平屯區藝文中心，但現在公車沒了，交通部通過的評估只到干城，地方當然不滿。
李麗華說，太平有十八．六萬人，加上流動人口約有三十萬，何況新光重劃區正大興土木，人口相當密集，捷運延到太平，太平北邊的北屯、西邊的東區都能受益，因此要求交通局重視，否則不排除發動民眾包圍市府、交通局抗爭。
交局：規劃屯區捷運 明年追加預算
王義川則表示，大里、霧峰、太平地區快速成長，亟需捷運系統，因此除雙港輕軌延伸至大里、霧峰的計畫外，市府也提出屯區捷運計畫，路線從捷運綠線大慶站往南到大里、霧峰、太平，再轉至綠線松竹站，全長約十五公里，與綠線形成環狀路網。
交通局在一○六年度總預算編列「台中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究」費用一千萬元，在市議會審查時，被認為雙港輕軌將延伸至大里、霧峰，議會已通過延伸路線的可行性研究費用，結果還沒出來，交通局不該又提另一筆可行性研究預算，因此將這一千萬元刪除。
王義川說，這筆預算就是要規劃屯區捷運（或稱大平霧捷運）路線，交通局預計明年二月提出追加預算，希望議會支持，以早日啟動屯區捷運計畫。
看更多！請加入自由時報粉絲團
利用地形營造立體花毯 不輸新社花海歲末到后里賞花購物慶耶誕！台中國際花毯節廿四日於后里花田綠廊開幕，利用綠廊高低起伏地形，創造出繽紛立體花毯…
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- 「耶誕搖滾桃樂夜」登場 中壢中正公園開PA
- 張藝興從不對粉絲說「我愛你」 原因超暖心
- 吃金正恩送的魚 北韓軍隊驚傳集體腹瀉
- 柯P兩年做了什麼？ VR360影片看見「西區翻轉」
- 大S剪掉招牌長髮 短髮造型撞臉小S
- 女學生跳樓輕生 疑因走不出車禍傷痛
- 賣散裝蛋 包材只能用一次
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- 耶誕送溫情 台中市長林佳龍訪恩友中心
- 最想共度耶誕節韓星 男女冠軍是他們！
- 首屆美濃好豆季開跑 鄉親重溫摘毛豆
- 屢偷錢勸不聽 虎媽罰男童 全裸跪路邊
- 斯容體驗四腳獸 激情過後留齒痕
- （影音）陶晶瑩停炒舒淇孕肚肚梗 加拉張震洗白
- 學生模仿納粹 以色列駐台代表：震驚與遺憾
- 冬颱納坦躍升強颱 外圍水氣下週影響台灣
- 歐股持平 銀行股成焦點
- 台韓互訪人次今年突破160萬 明年力拚200萬
- 棄政大外交當警官 抓賭博電玩不手軟
- 日租套房納管 無照還刊廣告必罰
- 小豬真情告白周揚青 「盡心盡力」放閃
- 表態參選北市長！羅智強：分三階段進行
- 自由談》一例一休咒語才剛發作而已
- 無以酩狀》Wine Spodiodi：《浪蕩世代》垮掉的一個世代
- 荷癌末童彩繪指甲大挑戰 為病童募款逾4千萬
- 粉絲撞臉阿信出沒小巨蛋 神複製圓眼貓嘴相似度99％
- 公車多一班 學生不必早出門
- 義助麟洛失親兄弟 捐款帳戶成立
- 蔡其昌邀企業 耶誕贈書到偏鄉
- 五月天重現求婚 冠佑愛妻抱女比讚
- 為何要李妍憬賠50萬？小黃運將說…
- 「地兜位？」高職生尋回台灣老地名的故事
- 高中生扮納粹 府：追究校方責任
- （影音）五月天認發福 遭虧歌迷是存款機
- 田中實加否認捏造灣生身世 稱為保護家人 難提實證
- 大鵬灣水幕光雕平安夜點亮！ 遊客又驚又喜
- 棒球》OB賽前先嗆聲 陳冠宇「秘密武器」對決王柏融
標題：〈中部〉捷運藍線只到干城 太平人反彈
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email