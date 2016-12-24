〈中部〉居無定所17年 仁愛鄉代會終有新家
2016-12-24
〔記者佟振國／仁愛報導〕仁愛鄉民代表會辦公大樓暨仁愛鄉多功能會館昨天落成啟用，也讓鄉代會於九二一震災後缺乏獨立辦公空間及議事廳的窘境，在相隔十七年後終獲解決，昨隨即舉辦全縣十三鄉鎮市代表會聯誼會，讓嶄新建築、設備立即派上用場。
仁愛鄉公所辦公大樓九二一災後重建，卻未將鄉代會議事廳納入規劃，公所三樓只夠容納辦公空間，必須借用公所旁的救國團霧社山莊小型會議室開會，但公所又收回霧社山莊土地，地上物拆除，代表會只能再利用公所三樓狹窄空間開會，居無定所。
公所原本利用霧社山莊土地興建代表會辦公大樓，連同沒有辦公處與集會所的大同村一併納入規劃，設置仁愛鄉多功能會館，主體建築經費六千五百萬元，公所財政拮据，當時前任主席潘明吉還曾發動全國鄉鎮市民代表會連署向中央爭取經費。
最後則是透過八八水災中國對台捐款並指定專款興建，才解決經費缺口，縣府再向中央爭取一千多萬內部裝潢及設備，經費才算全部到位。
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