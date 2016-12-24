〈中部〉運動場坑洞沒錢修 家長諷窮教育

2016-12-24

〔記者謝介裕／南投報導〕在運動場破舊問題未改善前，南投市漳和國小今年以健行暨趣味活動替代傳統的校運；南投國中則破天荒借用南投高中操場辦理校運，引發家長們怨聲載道表示，中央至地方常把「窮不能窮教育、窮孩子」掛在嘴邊，如今對照運動場受損問題，恐怕只是流於口號，十分諷刺！

南投國中與漳和國小因腹地有限，所以共用一個運動操場，雖然操場係在八十八年九二一大地震後的隔年完成重建啟用，但怎麼也想不到當初地牛翻身造成操場地層下陷的問題，竟然一日比一日嚴重，導致跑道上的傳統人工草皮被撕裂，跑道出現一個比一個還大的坑洞，致學生摔倒意外頻傳，令師長們不敢掉以輕心，才會對校運會調整作法。

縣府教育處指出，該處對學生運動安全也十分重視，但因縣府財源短絀，只能仰賴中央補助，無奈，該操場修建案，從去年迄今，已向中央呈報兩次，經費也從原先一千二百萬元減半至六百萬元，但中央仍未給予明確答覆，必要時縣府第三次將以專案方式呈報。

除此，竹山過溪國小係縣內少數傳統的紅土操場，遇雨操場即泥濘不堪，在立委林儀靜、蔡培慧協助下，盼了二十年終於等到中央核定補助二百八十多萬元經費，令師生們開心不已。